Προπονητής Βαλένθια: «Ο Γιαννακόπουλος είναι ντροπή για το άθλημα»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε για δεύτερη φορά τη Βαλένθια, της έκανε ξανά break και έκανε το 2-0 στη σειρά.

Ο προπονητής των «νυχτερίδων» Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στα όσα διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε του αγώνα και τοποθετήθηκε σχετικά με όλα όσα εκτυλίχθηκαν εξαπολύοντας ευθείες βολές προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Ο πρόεδρός τους είναι ντροπή και η EuroLeague δεν πρέπει να επιτρέπει σε τέτοιους ανθρώπους να δημιουργούν κακή ατμόσφαιρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ντροπή και η Euroleague θα πρέπει να λάβει μέτρα. Αυτή η ένταση δεν με ανησυχεί. Είναι φυσιολογικό, οι παίκτες ζεσταίνονται και παίζουν δυνατά. Δεν έχω κανένα παράπονο, είμαι εξαιρετικά περήφανος για την ομάδα μου. Και δεν έχω κάτι να πω για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, και στα δύο παιχνίδια τους συγχαρήκαμε για τη νίκη τους.»