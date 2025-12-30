Προς απομάκρυνση από τον Παναθηναϊκό ο Μανδάς - «Πιθανό να παραμείνει στη Λάτσιο»

Ο Χρήστος Μανδάς εξακολουθεί να απασχολεί τον ιταλικό Τύπο. Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας της Λάτσιο φέρεται να βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας, η οποία θα του προσφέρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αφού ο προπονητής των «λατσιάλι» Μαουρίτσιο Σάρι φαίνεται να τον κρατά μέχρι στιγμής εκτός πλάνων.

Πριν από μερικές ημέρες, δημοσιεύματα από την Ιταλία ανέφεραν πως ο Χρήστος Μανδάς απασχόλησε έντονα τη Γιουβέντους. Πέραν της «βέκια σινιόρα», βέβαια η περίπτωσή του έχει απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως αναφέρουν οι Ιταλοί κατέθεσε πρόταση εξαγοράς των δικαιωμάτων του 24χρονου πορτιέρε της Λάτσιο, έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά την κρούση των «πρασίνων», βέβαια, η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας φάνηκε απρόθυμη να τον παραχωρήσει.

Ο Χρήστος Μανδάς τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα σε ένα «ντόμινο» μεταγραφικών εξελίξεων. Πιο αναλυτικά, αναφέρεται πως υφίσταται ένα διαπραγματευτικό «τρίγωνο» ανάμεσα σε Λάτσιο, Τορίνο και Τζένοα. Όπως καταγράφεται χαρακτηριστικά, Μανδάς, Λεάλι και Περίν είναι ιδιαίτερο πιθανό να αλλάξουν ομάδα στην ερχόμενη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η Τζένοα, μάλιστα φαίνεται πως αναζητεί τον επόμενο βασικό της τερματοφύλακα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε «μπαράζ» μεταγραφικών κινήσεων όσον αφορά τη θέση κάτω από τα γκολπόστ.

Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει η έγκριτη ««Corriere dello Sport» σε σημερινό (30/12) δημοσίευμά της, η κατάσταση όσον αφορά τους Μανδά, Λεάλι και Περίν παραμένει περίπλοκη. Ο διεθνής Μανδάς ήταν βασικός υποψήφιος για τη θέση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Γιουβέντους, με στόχο να αντικαταστήσει τον Περίν. Πρόσφατες μεταγραφικές φήμες, όμως συνδέουν τον τελευταίο ξανά με τη Τζένοα. Παράλληλα, ο Λεάλι, ο οποίος ενδιαφέρει τη Λάτσιο, αποτέλεσε και αυτός υποψήφιος για τη θέση του Περίν στη «μεγάλη κυρία». Η εξέλιξη αυτή, όπως υπογραμμίζουν οι Ιταλοί ρεπόρτερ, δημιουργεί νέα δεδομένα, με την παραμονή του Μανδά στη Serie A για λογαριασμό της Λάτσιο να κρίνεται ιδιαίτερα πιθανή.