Προς νέα άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του Κουσουλού - Το αίτημα της Ζωής

Τη νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Αυτή είναι η πολλοστή φορά που αίρεται η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η ίδια απόφαση, μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε προηγηθεί στα τέλη Ιουνίου το τριπλό εισαγγελικό αίτημα με φόντο όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών μεταξύ της ίδιας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως, με επίκεντρο την κατηγορία περί βιντεοσκόπησης.

Για ποιο λόγο την μήνυσε ο Κουσουλός

Το νέο αίτημα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση.

Η διαμάχη μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του δημοσιογράφου πυροδοτήθηκε μετά από τις γνωστές καταγγελίες πρώην εργαζόμενης στο κόμμα για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, με δήλωση 22 λεπτών στις κάμερες έξω από τη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στο δημοσιογράφο, καθώς τον είχε κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, για «εντεταλμένες προσπαθείς εκβίασης», προειδοποιώντας πως θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα κατά του ίδιου, όπως και κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, «για εγκληματική οργάνωση και κατ’επάγγελμα εκβίαση».

Πώς ψήφισαν τα κόμματα

Κατά τη σημερινή ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας, το εισαγγελικό αίτημα υπερψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ, καθώς ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών», επιφυλασσόμενη για την Ολομέλεια. Στην αίθουσα δεν υπήρχε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Για ποιο λόγο δεν παρέστη η Κωνσταντοπούλου και το αίτημα για τον Κυριαζίδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να μην παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση, ζητώντας την αναβολή της έως ότου συζητηθεί στη συγκεκριμένη επιτροπή η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά από όσα συνέβησαν χθες στην Ολομέλεια και την παραπομπή του από τον Νικήτα Κακλαμάνη για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.

«Αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες σεξιστικές επιθέσεις από τον πρόεδρο και μέλη της επιτροπής που πρόσκεινται στη ΝΔ και ζητώ να απόσχετε από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της επιτροπής σας», αναφέρει σε υπόμνημά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αιτούμενη, το ζήτημα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο αποκαλεί «υπότροπο σεξιστή - μισογύνη», να κριθεί κατά προτεραιότητα και άμεσα από την επιτροπή Δεοντολογίας.

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρήκε ευήκοα ώτα στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, ως αναμένετο, απορρίφθηκε.

Τον τελικό λόγο για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα έχει η Ολομέλεια, με σχετική ψηφοφορία η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά τη θερινή ανάπαυλα.

