Προς νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου - Η Ζωή καταγγέλλει κακοποιητική συμπεριφορά

Τη νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας, αυτή τη φορά μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, εν αντιθέσει με την περασμένη Πέμπτη, οπότε και επικράτησε «κόλαση», με την ίδια να παίρνει τηλέφωνο το… 100, ζητώντας τη σύλληψη των «γαλάζιων» βουλευτών.

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών».

Τον τελικό λόγο έχει όπως πάντα η Ολομέλεια η οποία θα συνεδριάσει σχετικώς τις επόμενες ημέρες.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέστειλε μάλιστα επιστολή προς τα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας, καλώντας τα να απόσχουν από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, πως υπέστη «κακοποιητική» συμπεριφορά την περασμένη Πέμπτη.