Για πολλοστή φορά, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εν προκειμένω μετά από έγκληση της Προέδρου Πρωτοδικών και Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Βασιλικής Μυλωνά, αναφορικά με τις αξιόποινες πράξεις της διακοπής/σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού καθώς και της εξύβρισης.

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών την κατηγορεί ότι στις 2 – 4 – 2026 εισήλθε στο γραφείο της στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και «δημιούργησε σοβαρό λεκτικό επεισόδιο με φωνασκίες και ύβρεις», καθώς, μεταξύ άλλων» την αποκάλεσε «επίορκη δικαστή».

Για ποιο λόγο απουσίαζε η Κωνσταντοπούλου – Αρνήθηκε το αίτημά της η πλειοψηφία

Το αξιοσημείωτο της συνεδρίασης της επιτροπής Δεοντολογίας είναι πως διεξήχθη χωρίς την παρουσία της αναφερόμενης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου – ενώ είχε ήδη ζητήσει η ούτως ή άλλως εξ αναβολής σημερινή συνεδρίαση να διεξαχθεί μια ώρα αργότερα από την προκαθορισμένη – αιτήθηκε αμέσως μόλις άρχισε η συνεδρίαση μέσω του βουλευτή της Αλέξανδρου Καζαμία να δοθεί παράταση περίπου μιας ώρας προκειμένου να προλάβει να φτάσει στη Βουλή, μιας και ήταν καθ’ οδόν από τη Λάρισα όπου και διεξάγεται η δίκη των Τεμπών.

Το αίτημά της απορρίφθηκε με τις ψήφους της πλειοψηφίας – η αντιπολίτευση συμφώνησε με την αναβολή – και έτσι η επιτροπή αποφάσισε να αρθεί η ασυλία της, δίχως να ακούσει τις δικές της εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια δικαιούται να αποστείλει υπόμνημα με τις θέσεις της.

Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης, προκλήθηκε νέο επεισόδιο μεταξύ του προέδρου Γιώργου Γεωργαντά και του εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία με αφορμή την άρνηση της πλειοψηφίας να δοθεί η παράταση, με τον βουλευτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει προσπάθεια της ΝΔ να στηρίξει τις «SLAPP μηνύσεις» εις βάρος της, οι οποίες μάλιστα σχετίζονται με τη δίκη των Τεμπών. Κατά τον ίδιο, η πρόεδρος του κόμματος βρίσκονταν καθ’ οδόν και πλησίαζε στην Αθήνα την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση και η καθυστέρησή της οφείλονταν στην κίνηση που συνάντησε.

Τι ψήφισαν τα κόμματα στην άρση της ασυλίας της

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η ΝΔ τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας της, ενώ το ΠΑΣΟΚ απείχε, λεγοντας πως πρέπει να δίνεται ο λόγος στους μηνυόμενους, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση πως διαχρονική θέση της «πράσινης» παράταξης είναι πως όποια υπόθεση δεν συνέχεται των βουλευτικών καθηκόντων, πρέπει να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη.

Το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το εισαγγελικό αίτημα για νέα άρση της ασυλίας της.

Εφόσον η Ολομέλεια ανάψει εκ νέου το «πράσινο φως» στην ειδική συνεδρίαση της προσεχούς Τετάρτης, αυτή θα είναι η 18η (!) άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.