Δολοφονία Κλεομένη: Ελεύθερος ο γνωστός οπαδός του Άρη που φέρεται να επικοινώνησε με τον 23χρονο

Στην προσαγωγή ενός πολύ γνωστού οπαδού του Άρη προχώρησε η ΕΛΑΣ, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (19/3), κάνοντας παράλληλα έφοδο στον χώρο κεντρικού συνδέσμου των οπαδών της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο με το οποίο επικοινώνησε στο τηλέφωνο ο 23χρονος μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι εναντίον του και ως εκ τούτου μετά από λίγη ώρα αφέθηκε ελεύθερος.