Προσάραξε το «Κίσσαμος» των 1.184 επιβατών μετά το μπλακ άουτ στη Μήλο - Η ανακοίνωση της ANEK Lines

Με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο κατέπλευσε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος», αφού προηγουμένως αποκολλήθηκε με ίδια μέσα από αβαθή ύδατα, όπου είχε προσαράξει εξαιτίας αιφνίδιας απώλειας ηλεκτρικής ενέργειας (μπλακ άουτ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς-Μήλος-Σούδα και μετέφερε συνολικά 1.184 επιβάτες, ενώ στο πλοίο επέβαιναν επίσης 103 μέλη του πληρώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ένα αλιευτικό και ακόμη ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο να σπεύδουν στην περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον αυτό καθίστατο αναγκαίο. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, το πλοίο κατάφερε να αποκολληθεί χωρίς εξωτερική βοήθεια και να επιστρέψει με ασφάλεια στο λιμάνι, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα για τους επιβάτες.

Οι λιμενικές αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η διακοπή ηλεκτροδότησης που οδήγησε στην προσάραξη. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου στο «Κίσσαμος» μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και να διαπιστωθεί ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς συνέχισης των δρομολογίων του.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ANEK Lines αναφέρεται:

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος.

Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση».