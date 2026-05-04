Προσάραξη ρυμουλκού στη Μακρόνησο - Καλά στην υγεία τους τα 7 μέλη πληρώματος

Προσάραξη ρυμουλκού σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (4/5) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μακρονήσου, προκαλώντας ελεγχόμενη εισροή υδάτων και θέτοντας σε συναγερμό τις λιμενικές αρχές. Παρά το απρόοπτο περιστατικό, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο επιβαίνουν επτά Έλληνες, μέλη του πληρώματος, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Η έγκαιρη κινητοποίηση και η ψύχραιμη διαχείριση της κατάστασης συνέβαλαν καθοριστικά στην αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων.

Στο σημείο έχει ήδη σπεύσει ιδιωτικό σκάφος, παρέχοντας άμεση συνδρομή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ενίσχυσης με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού και δύο ρυμουλκών. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία του περιστατικού, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή.

Οι καιρικές συνθήκες λειτουργούν ως σύμμαχος στην επιχείρηση, καθώς η θάλασσα είναι ήρεμη και οι άνεμοι περιορισμένοι, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εξέλιξη των ενεργειών αντιμετώπισης. Η σταθερότητα του καιρού διευκολύνει τόσο την παροχή βοήθειας όσο και την ασφαλή διαχείριση της εισροής υδάτων στο ρυμουλκό.