Ο κόσμος έχει γίνει πιο υποψιασμένος απέναντι στους κινδύνους της κυβερνοασφάλειας σε σχέση με πριν από μια δεκαετία. Κι όμως, μία από τις πιο ηχηρές προειδοποιήσεις για την ψηφιακή μας ζωή έχει έρθει από τον άνθρωπο που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη διαρροή κρατικών μυστικών στην ιστορία των ΗΠΑ: τον Έντουαρντ Σνόουντεν.

Το 2013, ο Σνόουντεν έφερε στο φως 1,5 έως 1,7 εκατομμύρια απόρρητα έγγραφα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), αποκαλύπτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση –μαζί με συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία– παρακολουθούσε συστηματικά τις επικοινωνίες πολιτών, χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή τους.

Έκτοτε ζει αυτοεξόριστος στη Ρωσία, υπό τη διαρκή απειλή ποινικής δίωξης από τις ΗΠΑ. Αυτό, ωστόσο, δεν τον έχει αποτρέψει από το να συνεχίζει να μιλά δημόσια για τους κινδύνους του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου.

Φωτο: Intime

Ακόμα κι όταν το κινητό είναι κλειστό, φωνάζει ότι «είναι εδώ»

Όπως μας θυμίζει σε άρθρο του το Unilad, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στο podcast του Τζο Ρόγκαν, ο Σνόουντεν είχε προχωρήσει σε μια ωμή διαπίστωση που αφορά όλους τους χρήστες Android και iPhone και η οποία εξακολουθεί να είναι σοκαριστικά επίκαιρη.

«Δυστυχώς, ούτε οι συσκευές της Apple ούτε οι Android είναι πραγματικά καλές στο να προστατεύουν την ιδιωτικότητά σου», ανέφερε. Και συνέχισε με μια φράση που προκαλεί ανατριχίλα: «Ακόμα κι όταν το κινητό σου είναι κλειστό, νομίζεις ότι δεν κάνει τίποτα. Στην πραγματικότητα “φωνάζει”: εδώ είμαι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν να γνωρίζουν πού βρίσκεσαι, τι κάνει η συσκευή σου και –δυνητικά– να επέμβουν στη λειτουργία της. Παρόμοιες αποκαλύψεις έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και άλλοι πρώην πράκτορες πληροφοριών, υποστηρίζοντας ότι μικρόφωνα μπορούν να ενεργοποιηθούν απομακρυσμένα και συσκευές να τεθούν υπό έλεγχο χωρίς ο χρήστης να το αντιληφθεί.

Το 2013 είχαμε κινητά - Σήμερα ζούμε μέσα από αυτά

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τον Σνόουντεν είναι το πώς έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2013 μέχρι σήμερα. Τότε είχαμε κινητά. Σήμερα, ζούμε μέσα από αυτά. Τραπεζικές συναλλαγές, εργασία, κοινωνικές σχέσεις, προσωπικές στιγμές – όλα περνούν από μία συσκευή που βρίσκεται διαρκώς στην τσέπη μας.

Φωτ.: Unsplash

Και εδώ έρχεται το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα: όσο κεντρικό ρόλο παίζει το κινητό στη ζωή μας, τόσο πιο ευάλωτοι είμαστε. Εκτός κι αν κάποιος επιλέξει να αποκοπεί πλήρως από τον ψηφιακό κόσμο, οι δυνατότητες ουσιαστικής προστασίας παραμένουν περιορισμένες.

Η προειδοποίηση του Σνόουντεν δεν είναι κραυγή πανικού. Πρόκειται για μια ψυχρή υπενθύμιση πως η τεχνολογία που μας εξυπηρετεί, μπορεί ταυτόχρονα να μας παρακολουθεί εξονυχιστικά.