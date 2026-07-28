Προσοχή για την αγορά σωστών γυαλιών: Ποιοι οι κίνδυνοι - Τιμές από 40 ευρώ
Τα γυαλιά από μη εξειδικευμένα ή μη πιστοποιημένα καταστήματα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην όραση.
Τον κώδωνα του κινδύνου για τα μη κατάλληλα γυαλιά και τα προβλήματα που αυτά μπορούν να προκαλέσουν στα μάτια μας κρούουν οι οπτικοί. Όπως επισημαίνουν, η αγορά γυαλιών από μη εξειδικευμένα ή μη πιστοποιημένα καταστήματα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην όραση και, μακροπρόθεσμα, σοβαρές βλάβες στα μάτια.
Διαβάστε περισσότερα για τους κινδύνους από την αφορά μη κατάλληλων γυαλιών.