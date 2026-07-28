Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Προσοχή για την αγορά σωστών γυαλιών: Ποιοι οι κίνδυνοι - Τιμές από 40 ευρώ

Τα γυαλιά από μη εξειδικευμένα ή μη πιστοποιημένα καταστήματα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην όραση.

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Τον κώδωνα του κινδύνου για τα μη κατάλληλα γυαλιά και τα προβλήματα που αυτά μπορούν να προκαλέσουν στα μάτια μας κρούουν οι οπτικοί. Όπως επισημαίνουν, η αγορά γυαλιών από μη εξειδικευμένα ή μη πιστοποιημένα καταστήματα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην όραση και, μακροπρόθεσμα, σοβαρές βλάβες στα μάτια.

Διαβάστε περισσότερα για τους κινδύνους από την αφορά μη κατάλληλων γυαλιών.

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