SOS από τους ειδικούς για τον λαγοκέφαλο: Η τοξίνη, τα κοφτερά δόντια και οι πρώτες βοήθειες

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Η παρουσία του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και την ανάγκη για σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και υπενθυμίζει ότι το συγκεκριμένο είδος μπορεί να αποτελέσει απειλή τόσο λόγω της τοξικότητάς του όσο και εξαιτίας των σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να προκαλέσει.

Ένα ψάρι με επικίνδυνη τοξίνη

Ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που καθιστά την κατανάλωσή του ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Η τοξίνη δεν κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα σημεία του ψαριού, γι’ αυτό και κανένα μέρος του δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση.

Ακόμη και η αφαίρεση συγκεκριμένων τμημάτων του ψαριού δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας μαγειρέματος ή κατανάλωσής του.

Οι ισχυρές σιαγόνες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα



Παρότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν μεταφέρει την τοξίνη στον άνθρωπο, το ίδιο το τραύμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Οι σιαγόνες του, που θυμίζουν ράμφος και έχουν μεγάλη δύναμη, μπορούν να προκαλέσουν βαθιές πληγές, τραυματισμούς και έντονη αιμορραγία.

Για τον λόγο αυτό, ένα περιστατικό δαγκώματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός τραυματισμός.

Πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συστήνει άμεση και σωστή αντιμετώπιση μέχρι την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το πρώτο βήμα είναι ο καλός καθαρισμός της πληγής με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Η χρήση αντισηπτικών ή άλλων ουσιών τοπικά δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς ιατρική οδηγία.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να ασκηθεί σταθερή πίεση στο τραύμα με καθαρή γάζα ή καθαρό ύφασμα, ιδιαίτερα αν υπάρχει αιμορραγία.

Σε περίπτωση έντονης απώλειας αίματος, η πίεση πρέπει να συνεχιστεί και το τραυματισμένο μέλος να παραμένει ψηλά.



Η ιατρική εξέταση είναι απαραίτητη

Ακόμη και αν το τραύμα φαίνεται περιορισμένο, οι ειδικοί συνιστούν την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Τα δαγκώματα μπορεί να χρειαστούν εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανική προστασία ή ακόμη και ράμματα σε βαθύτερες κακώσεις.

Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών.

Τι κάνουμε σε επείγουσες περιπτώσεις

Αν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι μεγάλη, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το ΕΚΑΒ στο 166 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και, μέχρι να φτάσει βοήθεια, να συνεχίσουν την παροχή βασικών πρώτων βοηθειών.

Η σωστή ενημέρωση και η ψύχραιμη αντίδραση μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού, καθώς ο λαγοκέφαλος αποτελεί πλέον ένα είδος που συναντάται όλο και συχνότερα στα ελληνικά νερά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ