Προσωπικός Παιδίατρος: Ο θεσμός «ζωής» για την υγεία των παιδιών - Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Ο θεσμός του Προσωπικού Παιδιάτρου αποτελεί βασικό πυλώνα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα, με στόχο τη συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, από τη γέννηση έως και την εφηβεία. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Προσωπικού Ιατρού που εφαρμόζεται μέσω του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας.

Τι είναι ο Προσωπικός Παιδίατρος;

Ο Προσωπικός Παιδίατρος είναι ο γιατρός που αναλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας ενός παιδιού. Τηρεί τον ιατρικό του φάκελο, παρακολουθεί την ανάπτυξη και τον εμβολιασμό του, παρέχει οδηγίες πρόληψης και διατροφής, και διαχειρίζεται κοινά προβλήματα υγείας. Παράλληλα, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για παραπομπή σε άλλες ειδικότητες ή σε δημόσιες δομές υγείας όταν χρειάζεται.

Ο θεσμός αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ οικογένειας και γιατρού, ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρη διάγνωση και σωστή καθοδήγηση σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.

Ποιοι δικαιούνται εγγραφή;

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που διαθέτουν ΑΜΚΑ και είναι ασφαλισμένα ή δικαιούχοι υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν επηρεάζει την ελευθερία επιλογής ιδιώτη παιδιάτρου, εφόσον οι γονείς επιθυμούν επιπλέον ιατρική παρακολούθηση.

Πώς γίνεται η εγγραφή;

Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προσωπικού ιατρού (prosopikos.gov.gr), με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του γονέα ή κηδεμόνα. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε φαρμακεία ή απευθείας σε συμβεβλημένους παιδιάτρους.

Οι γονείς επιλέγουν διαθέσιμο παιδίατρο στην περιοχή τους από τη σχετική λίστα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το παιδί εντάσσεται στο πελατολόγιο του συγκεκριμένου γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει την παρακολούθησή του.

Γιατί είναι σημαντικός ο θεσμός;

Η ύπαρξη Προσωπικού Παιδιάτρου συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, στην καλύτερη οργάνωση της φροντίδας και στη διασφάλιση συνέχειας στην ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, ενισχύει την πρόληψη, που αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη διατήρηση της καλής υγείας των παιδιών.

Ο θεσμός εξελίσσεται διαρκώς, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό και προσβάσιμο σύστημα υγείας για όλες τις οικογένειες στην Ελλάδα.