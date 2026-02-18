Προσπάθειες να πειστεί ο Βενιζέλος να είναι υποψήφιος

Μπορεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος να επιμένει δρώντας στη σφαίρα της «μεταπολιτικής» μέσω του Κύκλου Ιδεών, έχοντας απορρίψει δημόσια και καθαρά την επανείσοδό του στην πολιτική με τη συμβατική μορφή του μέλους του Κοινοβουλίου, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι πρόκειται για γεγονός οριστικό και αμετάκλητο.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν στον FLASH πηγές με καλή γνώση των παρασκηνίων στο τρίγωνο Βουλής – οδού Μέρλιν (όπου έχει έδρα ο κ. Βενιζέλος) και Χαριλάου Τρικούπη, εδώ και ορισμένο χρονικό διάστημα, καταβάλλονται προσπάθειες από μεμονωμένους παράγοντες, με την ιδιότητα του φίλου, του συνοδοιπόρου ή του υποστηρικτή του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που δεν έχουν κομματική ενασχόληση, ούτε λειτουργούν ως απεσταλμένοι κανενός, προκειμένου να τον μεταπείσουν να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική με την κλασική έννοια.

Να είναι δηλαδή υποψήφιος στο Επικρατείας και φυσικά το κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα που υπηρέτησε ως πρόεδρος και το οποίο εξακολουθεί ως σήμερα να υποστηρίζει, έστω κι αν οι παρεμβάσεις του θέλει να είναι υπερκομματικές και «εθνικές».

Η πληροφόρησή μου, λέει πως ο κ. Βενιζέλος δεν έχει μεταβάλει την αρνητική του στάση, θεωρώντας ότι ο κύκλος της κοινοβουλευτικής ενασχόλησης έχει κλείσει για εκείνον και πως παραμένει χρήσιμος και συμμετέχων στα πολιτικά πράγματα με τον τρόπο που έχει επιλέξει από το 2019 και μετά, οπότε και έπαψε να είναι βουλευτής.

Όσοι προσπαθούν να τον μεταπείσουν προβάλουν ένα δικό του επιχείρημα περί μη διακυβερνήσιμης χώρας αλλά και του αδιεξόδου που θα προκληθεί ακόμη και μετά τις εθνικές εκλογές, αφού καμία πολιτική δύναμη δεν θα μπορέσει -υπό τα σημερινά δεδομένα- να κυβερνήσει αυτοδύναμη.

Πιστεύουν λοιπόν ότι η παρουσία του Βενιζέλου εντός Κοινοβουλίου ενισχύει το κύρος του θεσμού, τη χώρα αλλά και το ΠΑΣΟΚ στην αντιπαράθεση που έχει με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον χώρο του πολιτικού Κέντρου. Δεν είναι τυχαίο ότι από το Μαξίμου βγάζουν συχνά πυκνά ενόχληση για την «παρεμβατικότητα» Βενιζέλου τον τελευταίο καιρό...

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν και φέρεται να είναι ενήμερος για τις «ανεξάρτητες» αυτές πρωτοβουλίες παραμένει αμέτοχος και δεν παίρνει θέση ούτε υπέρ ούτε κατά. Έχει ανοιχτή γραμμή με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ανταλλάσουν απόψεις, τον συμβουλεύεται για διάφορα θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η εξωτερική πολιτική, αλλά δεν μπαίνει στον πειρασμό της συζήτησης για ψηφοδέλτια και λίστες. Ίσως όχι προς το παρόν...

Ο Βενιζέλος επικεφαλής στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ θα ήταν το «βαρύ πυροβολικό» του κόμματος στη σκληρή εκλογική αναμέτρηση με τη ΝΔ αλλά και στις μετέπειτα κοινοβουλευτικές μάχες, αλλά ίσως προκαλούσε και ορισμένες δυσαρέσκειες ή συνειρμούς, που όμως στη φάση που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και των μηνυμάτων ευρείας πανστρατιάς που στέλνει, θα ήταν εύκολα ξεπεράσιμες.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται, καθώς οι προτροπές ή πιέσεις εκτιμάται ότι με τη σειρά τους θα συνεχιστούν όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες.