Οριστικό βήμα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών έγινε με την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας Christofferson, Robb & Company CF – Lux, με διακριτικό τίτλο «CRC CF (Lux)».

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή ενός θεσμού που αποσκοπεί στην αποτροπή της απώλειας της κύριας κατοικίας από ευάλωτους οφειλέτες. Μέσω του μηχανισμού, οι δικαιούχοι θα μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές για διάστημα έως 12 χρόνια, ενώ θα προβλέπεται κρατική συμμετοχή στην καταβολή του μισθώματος και δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα επόμενα βήματα και η έναρξη λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, ο φάκελος του διαγωνισμού θα αποσταλεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης με τον ανάδοχο και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή για κύρωση.

Η έναρξη λειτουργίας του Φορέα θα πραγματοποιηθεί μετά την επικύρωση της σύμβασης με νομοθετική πράξη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ενεργοποίησή του εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων προβλέπεται στον νόμο 4738/2020 και συγκεκριμένα στα άρθρα 217-226. Αποτελεί έναν θεσμικό μηχανισμό προστασίας της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, με βασικό στόχο να αποτρέψει την απώλειά της όταν οι οικονομικές δυσκολίες δεν τους επιτρέπουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός – Επιδότηση ενοικίου και επαναγορά

Ειδικότερα, εφόσον ένας οφειλέτης έχει χαρακτηριστεί ευάλωτος και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, θα μπορεί να ζητήσει τη μεταβίβαση της κατοικίας του στον Φορέα. Εκείνος θα αποκτά την κυριότητά της καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τίμημα και στη συνέχεια θα την εκμισθώνει εκ νέου στον πρώην ιδιοκτήτη της.

Το μίσθωμα θα καθορίζεται βάσει του θεσμικού πλαισίου, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάσει έως και τα 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, ο ευάλωτος οφειλέτης δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψει την κύρια κατοικία του εξαιτίας της αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών του, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει στο ίδιο ακίνητο με την ιδιότητα του ενοικιαστή.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι και η κρατική ενίσχυση. Ο δικαιούχος θα λαμβάνει μηνιαίο στεγαστικό επίδομα, το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας στον Φορέα και θα καλύπτει μέρος του οφειλόμενου μισθώματος. Έτσι, το κράτος θα συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ενοικίου, περιορίζοντας την οικονομική επιβάρυνση του νοικοκυριού και διευκολύνοντας την παραμονή του στην κατοικία.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου μέσα στη δωδεκαετία, εφόσον η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη βελτιωθεί και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επομένως, ο μηχανισμός δεν προσφέρει μόνο μια μακροχρόνια λύση στέγασης, αλλά διατηρεί ανοιχτό και το ενδεχόμενο επιστροφής της ιδιοκτησίας στον αρχικό κάτοχό της.

Συνολικά, ο Φορέας συνδυάζει την αποτροπή της απώλειας της πρώτης κατοικίας, τη δυνατότητα παραμονής σε αυτήν για έως 12 χρόνια, την κρατική επιδότηση μέρους του ενοικίου και την προοπτική επαναγοράς της. Πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να περιορίσει τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής αδυναμίας, προσφέροντας στους ευάλωτους οφειλέτες μια δεύτερη ευκαιρία.

Τι ισχύει μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας

Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών. Μέσω αυτού αναστέλλονται άμεσα οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν την κύρια κατοικία, ενώ παράλληλα παρέχεται κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 210 ευρώ.

Με την έναρξη λειτουργίας του Φορέα αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό σκέλος του πτωχευτικού πλαισίου, προσφέροντας μια οργανωμένη λύση στέγασης σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.