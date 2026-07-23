Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στην Google από την ΕΕ – Στο στόχαστρο οι πρακτικές σε Search και Play Store

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google, κρίνοντας ότι η εταιρεία παραβίασε τους κανόνες του ανταγωνισμού που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματική κύρωση που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του DMA, με τις Βρυξέλλες να κατηγορούν τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό ότι εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση του σε δύο βασικούς τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών.

Δύο παραβάσεις, δύο πρόστιμα

Από το συνολικό ποσό, τα 460 εκατ. ευρώ αφορούν την προνομιακή προβολή υπηρεσιών της Google στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google Search, πρακτική που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, επιβλήθηκε δεύτερο πρόστιμο, ύψους 430 εκατ. ευρώ, επειδή η εταιρεία εμπόδιζε τους προγραμματιστές εφαρμογών που δραστηριοποιούνται μέσω του Google Play να κατευθύνουν τους χρήστες σε εναλλακτικά κανάλια αγορών και πληρωμών.

Η απάντηση της Google

Η Google αντέδρασε έντονα στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις συμμόρφωσης θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Παγκόσμιων Υποθέσεων της εταιρείας, Κεντ Γουόκερ, ανέφερε ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων θα υποχρεώσει την Google να αφαιρέσει λειτουργίες όπως η άμεση εμφάνιση πληροφοριών για τιμές και διαθεσιμότητα ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων από τα αποτελέσματα αναζήτησης, ενώ θα περιορίσει και ορισμένες δικλείδες ασφαλείας στο Google Play.

Μπορεί να οξυνθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η απόφαση της Κομισιόν αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί δυσανάλογα τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Μάλιστα, ομάδα 25 Ρεπουμπλικανών βουλευτών απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας να εξεταστούν αντίμετρα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές που, κατά την άποψή τους, εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών ψηφιακών επιχειρήσεων.

«Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρμόδια επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, Τερέσα Ριμπέρα, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του DMA αποτελεί προτεραιότητα, τονίζοντας πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να τηρείται από όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ανεξαρτήτως μεγέθους ή χώρας προέλευσης.

Η Ευρωπαία επίτροπος Χέννα Βιρκούνεν χαρακτήρισε την απόφαση καθοριστική για τη διασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πιο ισότιμο περιβάλλον για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ