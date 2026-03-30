Πρόστιμο-μαμούθ στη Λιλ: Η UEFA επέβαλε χρηματική ποινή 82.750 ευρώ για πανό με τη Ζαν ντ' Αρκ

Η αυστηρότητα της UEFA εξαντλήθηκε στο Στάδιο Πιέρ Μορουά, με τη Λιλ να καλείται να πληρώσει το βαρύ τίμημα των 82.750 ευρώ. Αιτία της ποινής στάθηκε το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών της στον αγώνα με την Άστον Βίλα, το οποίο απεικόνιζε τη Ζαν ντ' Αρκ με το σπαθί της και το σύνθημα «French never die». Για τους οπαδούς των «λιλουά», η επιλογή της «Παρθένου της Ορλεάνης», της εμβληματικής μορφής που τον 15ο αιώνα έδιωξε τους Άγγλους από τα γαλλικά εδάφη, ήταν ένα ευφυές ιστορικό σχόλιο για την αναμέτρηση με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Ωστόσο, η UEFA εφάρμοσε κατά γράμμα τον κανονισμό που απαγορεύει «πολιτικά και ιδεολογικά μηνύματα», θεωρώντας ότι το γιγαντοπανό υπερβαίνει τα όρια της αθλητικής αντιπαλότητας. Στην ίδια μοίρα βρέθηκε πρόσφατα και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος δέχθηκε ανάλογη κύρωση (συνολικά 95.500€) για την εμφάνιση μιας Ορθόδοξης βυζαντινής εικόνας, του Άγιου Συμεών στις κερκίδες του, γεγονός που ενισχύει τις κατηγορίες των φιλάθλων για επιλεκτική «αποστείρωση» των γηπέδων από την ιστορική και θρησκευτική κουλτούρα.

🇷🇸 UEFA has fined Serbian football club FK Crvena Zvezda €40,000 over a large tifo displayed by fans during a Europa League match against LOSC Lille.



The tifo featured an Orthodox icon of Jesus Christ and a Serbian-language banner reading, “May our faith lead you to victory.”… pic.twitter.com/WbnB7jfhJd — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Η αντίδραση της Λιλ ήταν άμεση και φανερώνει την αμηχανία της διοίκησης. Αν και ο σύλλογος αναγνώρισε την ευθύνη για τα πυροτεχνήματα και τη ρίψη αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο πρόστιμο, εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για τον χαρακτηρισμό της εθνικής ηρωίδας ως «ακατάλληλης».

Κύκλοι της διοίκησης τόνισαν πως το πανό αποτελούσε φόρο τιμής στην τοπική ιστορία και όχι μέσο προπαγάνδας, ενώ οι οργανωμένοι οπαδοί έκαναν λόγο για «πολιτιστική λογοκρισία». Η Λιλ πλέον καλείται να διαχειριστεί ένα σοβαρό οικονομικό πλήγμα, την ώρα που το χάσμα ανάμεσα στις παραδόσεις των οπαδών και την «πολιτικά ορθή» ατζέντα της UEFA φαίνεται να μεγαλώνει επικίνδυνα.