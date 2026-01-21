«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Επιπλέον χρόνος για δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις

Παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων για τη β’ φάση του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ.



Η παράταση αφορά δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις έχουν προεγκριθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους και την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία.

Απλουστεύσεις στη διαδικασία

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές απλουστεύσεις για τη διευκόλυνση των πολιτών. Ειδικότερα, για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό, δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού ούτε δικαιολογητικά που σχετίζονται με το ακίνητο (όπως Ε1 ή Ε9).



Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στο παρόν στάδιο αρκεί η υποβολή φωτογραφιών της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, ενώ η σχετική βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Τεχνική έκθεση μηχανικού απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που προϋποθέτουν άδεια μικρής κλίμακας ή αφορούν την εγκατάσταση αναβατορίου. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για παρεμβάσεις που αφορούν κωφούς και βαρήκοους, με αρκετές από αυτές να εντάσσονται πλέον στην απλούστερη κατηγορία (α).

Σημαντική ανταπόκριση από τους δικαιούχους

Μέχρι σήμερα, 1.311 άτομα έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 50% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις, ενώ ακόμη 428 δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν εντός της εβδομάδας. Παράλληλα, 165 αιτήσεις βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης συμπληρωματικών στοιχείων και δύο δικαιούχοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους.



Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους δικαιούχους να προχωρήσουν σε έργα που ενισχύουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) υλοποιεί μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον». Με το πρόγραμμα αυτό, άτομα με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία και συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, επιχορηγούνται προκειμένου να αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα της κατοικία τους ή/και της επαγγελματικής τους στέγης.