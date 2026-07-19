Πρώτα με ελικόπτερο και έπειτα πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας, ο Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό

Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να παρακολουθεί το παιχνίδι.

Όμως δεν έφτασε στο γήπεδο της Νέας Υόρκης με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς στον ουρανό ακούστηκαν έλικες. Πάνω από το MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ εμφανίστηκαν αρκετά ελικόπτερα. Σε ένα από αυτά επέβαινε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν μπήκε στο γήπεδο, σχεδόν αμέσως(μετά από κάποιες δηλώσεις στο Fox)πήρε θέση στα VIP. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε ετοιμαστεί γι' αυτόν.

Μπροστά του βρισκόταν ένα τεράστιο αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας, ενώ δίπλα του πήρε θέση η σύζυγός του Μελάνια, από τη μία πλευρά, και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, από την άλλη.