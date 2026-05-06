Πρόταση ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την κατάθεση σχεδίου ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με στόχο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατηγορείται ότι συνεχίζει ενέργειες που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απειλές για επιθέσεις σε πλοία, τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών και προσπάθειες επιβολής διοδίων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Αίτημα του Τραμπ το σχέδιο ψηφίσματος

Το σχέδιο ψηφίσματος καταρτίστηκε κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και σε συνεργασία με συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, όπως το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Μεταξύ των βασικών προβλέψεων, το ψήφισμα απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις, την πόντιση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Παράλληλα, ζητά να αποκαλύψει τον αριθμό και τις τοποθεσίες των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί και να συνεργαστεί για την απομάκρυνσή τους.

Επιπλέον, περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την προσδοκία ότι το ψήφισμα θα τεθεί προς ψήφιση τις επόμενες ημέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι θα συγκεντρώσει ευρεία υποστήριξη τόσο από τα μέλη του Συμβουλίου όσο και από συνχορηγούς.