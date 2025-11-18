Protergia Club: Ένας νέος κόσμος γεμάτος προνόμια

Η Protergia, ο κορυφαίος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα και αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παρουσιάζει το Protergia Club, ένα νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που προσφέρει ακόμη περισσότερα προνόμια.

Με το Protergia Club αποκτάτε πρόσβαση σε εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών που μεγαλώνει συνεχώς. Οι προσφορές επιλέγονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες σας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Protergia να επιβραβεύει τους πελάτες της.

Το Protergia Club είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Protergia App (μπορείτε να την κατεβάσετε για Android και iOS), προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε έναν νέο κόσμο προνομίων, όπου κι αν βρίσκεστε, μέσα από το κινητό και τον υπολογιστή.

Επιπλέον, για όσους επιλέγουν το πρόγραμμα Protergia Picasso, το επίπεδο αξίας ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Με ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν χρόνο, απολαμβάνετε προβλεψιμότητα, έλεγχο και επιπλέον προνόμια μέσα από το Protergia Club, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει σταθερότητα και ανταμοιβή.

Γίνετε πελάτης Protergia, κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Protergia Club, για να απολαμβάνετε περισσότερη αξία, περισσότερα προνόμια και περισσότερες επιλογές κάθε μέρα!