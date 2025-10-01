Πρώτες εικόνες από το «Έμιρειτς» - Αποθέωση για Μεντιλίμπαρ από τους φίλους του Ολυμπιακού

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της μεγάλης βραδιάς του Ολυμπιακού στο Champions League oι παίκτες και ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βγήκαν για την καθιερωμένη βόλτα στο γήπεδο, όπου έγιναν δεκτοί με θερμό χειροκρότημα και συνθήματα από τους φιλάθλους, που έσπευσαν να τους αποθεώσουν.

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σημερινής αναμέτρησης, είναι σίγουρα ο Βάσκος τεχνικός ο οποίος έχει επίσης γλυκιές αναμνήσεις από τις προηγούμενες φορές που αντιμετώπισε αγγλικές ομάδες στο Νησί. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μετρά δύο προκρίσεις απέναντι σε αγγλικές ομάδες με Ολυμπιακό και Σεβίλλη, παραμένοντας αήττητος.

Οι πρώτες εικόνες από την είσοδο των «ερυθρόλευκων» στο Emirates

INTIME