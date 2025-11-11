Αντίστροφη μέτρηση για τους μελισσοκόμους: Υποχρεωτική δήλωση κυψελών έως 20 Νοεμβρίου

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2025, οι ενεργοί μελισσοκόμοι καλούνται να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες τους. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είτε με έντυπη αίτηση στις τοπικές ΔΑΟΚ, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί το «κλειδί» για την ένταξη στα προγράμματα «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας».

Οι ποινές για όσους αμελήσουν

Η παράλειψη δεν περνά απαρατήρητη:

Ένα έτος χωρίς δήλωση: Χάνονται επιδοτήσεις, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης.

Δύο χρόνια καθυστέρησης: Ο μελισσοκόμος παύει να θεωρείται «ενεργός» μέχρι να κάνει νέα δήλωση και να περάσει έλεγχο.

Τρία χρόνια καθυστέρησης: Στέλνεται ειδοποίηση με προθεσμία ενός μήνα και νέος έλεγχος πριν την αποκατάσταση δικαιωμάτων.

Υποχρεωτική και η καταχώρηση ποσοτήτων μελιού

Δεν αρκεί μόνο η δήλωση κυψελών. Οι μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν δύο φορές τον χρόνο στο Μητρώο:

την ετήσια παραγωγή μελιού και λοιπών προϊόντων

την ποσότητα που διακινείται ή εμπορεύεται νόμιμα

Οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες:

Για το διάστημα 1/1 – 30/6, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Για το διάστημα 1/7 – 31/12, μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.