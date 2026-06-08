Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο Παλαιστίνιος για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπλοκή σε τρομοκρατική οργάνωση με φερόμενους στόχους ισραηλινών συμφερόντων, ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Η μεταγωγή του στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κατά την παρουσία του ενώπιον του Εισαγγελέα και του Ανακριτή δεν συνοδευόταν από δικηγόρο.

Σε βάρος του 37χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες με τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων.

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, μετακίνηση στο εξωτερικό για παρακολούθηση σχετικής εκπαίδευσης, καθώς και για παροχή υποστήριξης με τρομοκρατικό σκοπό.