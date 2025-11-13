Αδιάλλακτος ο Ερντογάν για λύση δύο κρατών στην Κύπρο - Τι είπε ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Την αδιάλλακτη στάση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Άγκυρα, παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο νέος κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχουρμάν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, «η πιο ρεαλιστική λύση για την Κύπρο είναι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων κρατών».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «ελληνοκυπριακή πλευρά» δεν αναγνωρίζει την ισότητα των Τουρκοκυπρίων και ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στάθηκε δίκαια απέναντι στις δύο κοινότητες».

Από την πλευρά του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν σημείωσε ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους» του νησιού και υπογράμμισε πως «η πολιτική ισότητα δεν μπορεί να τίθεται προς διαπραγμάτευση».

Εξήγησε επίσης ότι ζητήματα όπως η ενέργεια και οι θαλάσσιες ζώνες πρέπει να αντιμετωπίζονται «με σεβασμό στα δικαιώματα και των δύο πλευρών».

«Θα είμαστε στο τραπέζι αν είναι τραπέζι λύσης»

Ο Ερχουρμάν σε άλλο σημείο των δηλώσεων του τόνισε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν εγκατέλειψαν τη λύση, αλλά δεν θα μπουν σε διαδικασίες όπου η πολιτική ισότητα πέφτει στο τραπέζι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ξανανοίγουν παλιά θέματα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει νέα αποχώρηση της άλλης πλευράς.

«Αν υπάρχει τραπέζι λύσης, θα είμαστε εκεί. Αν όχι, υπάρχει και η ζωή εκτός τραπεζιού», τόνισε χαρακτηριστικά ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.

