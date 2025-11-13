Πρώτη επίσκεψη του Τουφάν Ερχουρμάν στην Άγκυρα – Στο επίκεντρο Κυπριακό και σχέσεις με Τουρκία

O νέος ηγέτης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, Τουφάν Ερχουρμάν, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, επιλέγοντας όπως επιτάσσει η «παράδοση» την Άγκυρα.

Ο Ερχουρμάν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια επίσκεψη που θεωρείται κρίσιμη τόσο για τις διμερείς σχέσεις όσο και για το μέλλον του Κυπριακού ζητήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, η επίσκεψη πραγματοποιείται στις 13 Νοεμβρίου 2025, και περιλαμβάνει σειρά επαφών με την τουρκική πολιτική ηγεσία. Ο Ερχουρμάν θα επισκεφθεί το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ (Ανίτκαμπιρ) και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της τουρκικής Βουλής, τον υπουργό Εξωτερικών και φυσικά τον ίδιο τον Ερντογάν.

Θέσεις και μηνύματα για το Κυπριακό

Λίγο πριν από την αναχώρησή του από τα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχουρμάν υπογράμμισε ότι η «πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων» αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θέση και επανέλαβε πως καμία απόφαση για το Κυπριακό δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας.

«Η Τουρκία είναι ο βασικός μας εταίρος και σύμμαχος. Καμία πολιτική για το Κυπριακό δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς συνεννόηση με την Άγκυρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη στήριξή του στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα «κυριαρχικά δικαιώματα» και τα «νόμιμα συμφέροντα» της τουρκοκυπριακής πλευράς σε κάθε διεθνές φόρουμ.

Πολιτικό μήνυμα και προοπτικές

Η επίσκεψη του Ερχουρμάν έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του και ερμηνεύεται ως μήνυμα συνέχειας στην πολιτική του ψευδοκράτους απέναντι στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή, αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για «δοκιμαστική συνάντηση», ενόψει πιθανών πρωτοβουλιών των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει την πλήρη επιρροή της στα κατεχόμενα, ενώ ο Ερχουρμάν εμφανίζεται πρόθυμος να ευθυγραμμίσει πλήρως την πολιτική του με εκείνη της Τουρκίας, επιχειρώντας παράλληλα να εμφανιστεί ως «ρεαλιστής» ηγέτης που επιδιώκει σταθερότητα και διεθνή αναγνώριση.

Η έκβαση των συνομιλιών στην Άγκυρα θα δείξει αν η νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία σκοπεύει να τηρήσει σκληρή γραμμή ή αν θα αφήσει περιθώριο για επανέναρξη διαλόγου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.