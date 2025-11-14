Πρώτη κόκκινη του Ρονάλντο με την Πορτογαλία και κίνδυνος τιμωρίας για το Μουντιάλ

Μετά από 226 συμμετοχές, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε για πρώτη φορά φορώντας τη φανέλα της Πορτογαλίας. Η επίμαχη φάση συνέβη στο 61’ της αναμέτρησης με την Ιρλανδία, όταν ο Πορτογάλος άσος χτύπησε με τον αγκώνα τον Ντάρα Ο’Σέι μακριά από τη μπάλα. Ο διαιτητής αρχικά του έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως το VAR τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση στο μόνιτορ και η απόφαση μετατράπηκε σε απευθείας κόκκινη.Η αποβολή ήρθε σε ένα παιχνίδι που η Πορτογαλία γνώριζε πως με νίκη θα εξασφάλιζε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως η ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία και η αποβολή του αρχηγού έδωσαν παράταση στους πανηγυρισμούς για του Ίβηρες.

Το μεγάλο ζήτημα πλέον αφορά την ποινή που θα του επιβληθεί. Η μία αγωνιστική είναι δεδομένη, καθώς κάθε κόκκινη κάρτα συνοδεύεται από αυτόματη τιμωρία. Όμως οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν τουλάχιστον δύο αγωνιστικές για «σοβαρό φάουλ» και τουλάχιστον τρεις για «βίαιη συμπεριφορά» . Αυτό σημαίνει ότι, αν η πειθαρχική επιτροπή θεωρήσει το χτύπημα του Ρονάλντο ως βίαιο, η ποινή μπορεί να μεταφερθεί στο πρώτο παιχνίδι της τελικής φάσης του Μουντιάλ, εφόσον η Πορτογαλία προκριθεί απευθείας.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ υπερασπίστηκε τον παίκτη του, λέγοντας πως η απόφαση ήταν υπερβολική και πως η κίνηση του Ρονάλντο φαινόταν πιο έντονη λόγω της γωνίας της κάμερας. Παράλληλα υποστήριξε ότι ο αρχηγός του δεχόταν συνεχείς «προκλητικές» άμυνες στη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που επηρέασε τη στιγμή της αποβολής.

Από την άλλη πλευρά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, ξεκαθάρισε ότι η αποβολή δεν είχε καμία σχέση με τις δηλώσεις του πριν τον αγώνα, όταν είχε ζητήσει από τον διαιτητή να μην επηρεαστεί από τον Ρονάλντο. Όπως είπε, «ήταν μια στιγμή απροσεξίας του ίδιου, όχι κάτι που προκάλεσα εγώ».



Η Πορτογαλία παραμένει φαβορί για την πρόκριση, χρειάζεται όμως νίκη με την Αρμενία για να «κλειδώσει» το απευθείας εισιτήριο. Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Ρονάλντο θα μπει στο Μουντιάλ από την αρχή ή αν θα χρειαστεί να περιμένει εξαιτίας της πρώτης αποβολής του με το εθνόσημο.