Πρώτο κρούσμα του ιού Έμπολα στη Γαλλία - «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση»

Συναγερμός σήμανε στη Γαλλία καθώς εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα Έμπολα. Πρόκειται για γιατρό που είχε ταξιδέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου καταγράφονται περιστατικά της νόσου.

Το υπουργείο Υγείας «επιβεβαιώνει σήμερα τον εντοπισμό ενός πρώτου θετικού κρούσματος του ιού Έμπολα στο εθνικό έδαφος», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.



Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, ο κίνδυνος από τον ιό Έμπολα για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι χαμηλός.



Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Στεφάν Λεκορνί, παρακολουθεί «ιδιαίτερα στενά» την κατάσταση, διαβεβαίωσε το περιβάλλον του.

254 νεκροί στο Κονγκό - 1.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Την ίδια ώρα, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους μέχρι στιγμής, κάτι που συνεπάγεται θνητότητα της τάξης του 25,3%.



Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.



Η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού έχει βελτιωθεί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.



Η επιδημία Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι Αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.



Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.



Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.