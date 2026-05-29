Πρώτο podium στη σεζόν για τον Θωμά Κρασώνη

Το πρώτο βάθρο της φετινής σεζόν είναι γεγονός για τον Θωμά Κρασώνη. Ο δεύτερος αγώνας του Πρωταθλήματος NASCAR Euro Series του 2026 ήταν γεμάτος έντονες συγκινήσεις για τον Πρωταθλητή του 2025 στην κατηγορία OPEN, καθώς για δεύτερο συνεχόμενο σαββατιάτικο αγώνα δεν μπόρεσε λόγω ατυχήματος που προκάλεσε αντίπαλός του να πανηγυρίσει ένα καλό αποτέλεσμα το Σάββατο. Όμως, όπως συνέβη στην πρεμιέρα της σεζόν στη Βαλένθια, ήρθε ο δεύτερος αγώνας της Κυριακής για να κλείσει το τριήμερο με χαμόγελο και με μία δεύτερη θέση.

Το Σάββατο ο αγώνας της κατηγορίας V8GP ήταν μια… επανάληψη της πρεμιέρας. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας, ο Θωμάς από τη δεύτερη θέση έκανε κίνηση και πέρασε τον Paul Jouffreau, ο οποίος τρεις γύρους μετά έπεσε σχεδόν χωρίς να φρενάρει πάνω στον Κρασώνη, με αποτέλεσμα τα δύο αγωνιστικά να κάνουν τετ-α-κε και να χάσουν πολλές θέσεις. Ο Θωμάς επέστρεψε στα πιτ όπου οι μηχανικοί της PK Carsport επισκεύασαν το αυτοκίνητο, προκειμένου να μπορέσει να ξαναμπεί στην πίστα. Όπερ κι εγένετο, με τον 24άχρονο να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο του αγώνα που του χάρισε την pole position ενόψει της Κυριακής. Δυστυχώς, όμως, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον αγώνα του Σαββάτου κι εγκατέλειψε.

Την Κυριακή ο Κρασώνης εκκίνησε από την pole position, όμως δέχθηκε χτύπημα από τον Jordan O’ Brien με αποτέλεσμα προσπαθώντας να διατηρήσει το αυτοκίνητο εντός πίστας να χάσει δύο θέσεις από τον teammate του, Vittorio Ghirelli, και τον Jouffreau. Σύντομα κατάφερε να προσπεράσει τον Ghirelli, όμως στους γύρους που απέμεναν δεν μπόρεσε να ξαναβρεθεί στην πρωτοπορία, βλέποντας δεύτερος την καρό σημαία, πίσω από τον Γάλλο αντίπαλό του.

Έπειτα από το δεύτερο αγωνιστικό διήμερο, ο Θωμάς Κρασώνης βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας της κατηγορίας V8GP με 104 βαθμούς. Ο Θωμάς Κρασώνης τη φετινή σεζόν συμμετέχει την κατηγορία V8GP, η οποία μέχρι πέρυσι ονομαζόταν PRO, οδηγώντας την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτής της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company.

Κρασώνης: «Αφήνουμε πίσω μας τη Γαλλία κι ετοιμαζόμαστε για τη συνέχεια»

Δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του για το συμβάν του σαββατιάτικου αγώνα ο Θωμάς Κρασώνης. «Γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο διήμερο λόγω του ότι επρόκειτο για μια καινούρια πίστα για όλους. Όμως δυστυχώς τα πράγματα ξεκίνησαν για ακόμη μία φορά άσχημα για εμάς, δίχως να ευθυνόμαστε. Όταν ένας οδηγός, όπως ο Jouffreau, πέφτει επάνω σου σχεδόν αφρενάριστος, δεν έχεις πολλά περιθώρια αντίδρασης. Ακόμα κι έτσι, όμως, καταφέραμε να αντιδράσουμε και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο να εξασφαλίσουμε την pole position για την Κυριακή» τόνισε αρχικά ο Πρωταθλητής της OPEN για το 2025.

«Την Κυριακή δέχθηκα νωρίς το διπλό προσπέρασμα και πάλι δίχως αν ευθύνομαι, καθώς προηγήθηκε η επαφή με τον O’ Brien. Όμως σύντομα ανέκτησα τη μία θέση, προσπερνώντας τον Vittorio. Εν συνεχεία στην ουσία οι διαφορές σταθεροποιήθηκαν για τους γύρους που απέμεναν και δεν μπόρεσα να ξαναβρεθώ στην πρωτοπορία, τερματίζοντας δεύτερος» προσέθεσε.

Και ολοκλήρωσε: «Αφήνουμε πίσω μας όσα συνέβησαν στη Γαλλία κι επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα, στην αγαπημένη μου πίστα, το Brands Hatch. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον χορηγό μου, την Costamare Shipping Company, η οποία για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται στο πλευρό μου στηρίζοντας την προσπάθεια που κάνουμε, καθώς και την οικογένειά μου».