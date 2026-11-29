Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να υποδεχθείς το 2027 από το να βρεθείς σε μια πόλη που ξέρει να γιορτάζει. Από το Σίδνεϊ, όπου τα πυροτεχνήματα φωτίζουν την Όπερα και τη διάσημη γέφυρα του λιμανιού, μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου χιλιάδες άνθρωποι μετρούν αντίστροφα στην Times Square, κάθε μέρος έχει τον δικό του τρόπο να καλωσορίζει τη νέα χρονιά. Στο Εδιμβούργο οι εορτασμοί διαρκούν ημέρες, στο Ρίο οι παραλίες γεμίζουν με ανθρώπους ντυμένους στα λευκά, ενώ στο Τόκιο η Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από αιώνες παραδόσεων. Συγκεντρώσαμε δέκα πόλεις που μπορεί να γίνουν ένα πρωτοχρονιάτικο ταξίδι που θα θυμάσαι καιρό.

1. Σίδνεϊ, Αυστραλία – Το πρώτο μεγάλο πάρτι του πλανήτη

Γιατί αξίζει: Το Σίδνεϊ είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς στον κόσμο για την αλλαγή του χρόνου. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, υποδέχεται το νέο έτος αρκετές ώρες πριν από την Ευρώπη και την Αμερική, ενώ το λιμάνι του προσφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά της βραδιάς. Το θέαμα εκτυλίσσεται γύρω από την Όπερα και τη γέφυρα Harbour Bridge. Τα πυροτεχνήματα παρουσιάζονται σε δύο βασικές φάσεις, στις 21:00 και τα μεσάνυχτα, ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν και οι οικογένειες με παιδιά.

Τι πρέπει να ξέρεις: Η συμμετοχή απαιτεί προγραμματισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία θέασης, ορισμένα με εισιτήριο και άλλα ελεύθερα, ενώ αρκετοί χώροι έχουν συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών.

2. Εδιμβούργο, Σκωτία – Τέσσερις ημέρες στους δρόμους για το Hogmanay

Γιατί αξίζει: Εδώ η Πρωτοχρονιά δεν είναι απλώς μια βραδιά. Είναι μια ολόκληρη γιορτή με την ονομασία Hogmanay, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις της Σκωτίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπαίθριες μουσικές εκδηλώσεις, πάρτι στους δρόμους και στα πάρκα.

Τι πρέπει να ξέρεις: Οπως και στο Σίδνεϊ, υπάρχει οργάνωση και συγκεκριμένοι χώροι που μπορείς να επισκεφτείς.

3. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ – Η ιστορική φωτεινής μπάλας στην Times Square

Γιατί αξίζει: Η Times Square είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σημείο στον κόσμο για την αλλαγή του χρόνου. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στην καρδιά του Μανχάταν και περιμένουν την κάθοδο της περίφημης φωτεινής μπάλας, η οποία σηματοδοτεί την είσοδο στο νέο έτος. Η παράδοση ξεκίνησε το 1907 και έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός, με ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, αντίστροφες μετρήσεις και χιλιάδες κιλά πολύχρωμου κομφετί. Για το 2027 έχει ήδη ανακοινωθεί η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:00 τοπική ώρα στις 31 Δεκεμβρίου.

Τι πρέπει να ξέρεις: Η παρακολούθηση από την Times Square απαιτεί υπομονή. Οι θεατές καταλαμβάνουν τις θέσεις τους αρκετές ώρες νωρίτερα, ενώ υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στην πρόσβαση, στις μετακινήσεις και στα προσωπικά αντικείμενα. Δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν μια άνετη βραδιά.

4. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία – Το μεγαλύτερο πάρτι στον κόσμο

Γιατί αξίζει: Στη Βραζιλία γιορτάζουν όλον τον χρόνο. Στο Ρίο συγκεκριμένα την Πρωτοχρονιά, η παραλία της Κοπακαμπάνα είναι ένα μεγάλο πάρτι, με εκατομμύρια ανθρώπους, συναυλίες, χορό και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων πάνω από τον Ατλαντικό. Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη ανακοινώσει περισσότερες από 70 μουσικές εμφανίσεις σε 13 σκηνές σε διάφορες περιοχές της πόλης. Στην Κοπακαμπάνα προβλέπονται 12 λεπτά πυροτεχνημάτων και ένα νέο θέαμα με drones.

Τι πρέπει να ξέρεις: Η γιορτή δεν περιορίζεται στην Κοπακαμπάνα. Υπάρχουν εκδηλώσεις σε πολλές γειτονιές, ενώ η πρόσβαση και οι μετακινήσεις στην περιοχή της παραλίας χρειάζονται υπομονή.

5. Φουντσάλ, Μαδέρα – Πυροτεχνήματα σε έναν φυσικό αμφιθεατρικό κόλπο

Γιατί αξίζει: Το φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τον κόλπο της πόλης, είναι το ιδανικό σκηνικό αν θέλεις κάτι φαντεζί αλλά ήρεμο. Η γιορτή δεν περιορίζεται στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς αλλά ξεκινά από τον Δεκέμβριο, με φωτισμένους δρόμους, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, μουσική και έθιμα. Η επίσημη τουριστική ιστοσελίδα της Μαδέρας έχει ανακοινώσει εορταστικό πρόγραμμα από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Τι πρέπει να ξέρεις: Η θέα από τα ψηλότερα σημεία της πόλης είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα, αλλά χρειάζεται κράτηση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και σημεία με καλή ορατότητα.

6. Τόκιο, Ιαπωνία – Μια διαφορετική, πιο παραδοσιακή Πρωτοχρονιά

Γιατί αξίζει: Οι Ιάπωνες το κάνουν διαφορετικά. Η Πρωτοχρονιά στο Τόκιο έχει έντονο οικογενειακό και θρησκευτικό χαρακτήρα και δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τα μεγάλα υπαίθρια πάρτι. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις είναι το hatsumode, δηλαδή η πρώτη επίσκεψη της χρονιάς σε έναν ναό ή ιερό, όπου οι άνθρωποι προσεύχονται για υγεία, ευημερία και καλή τύχη. Στο Meiji Jingu και στον ναό Senso-ji συγκεντρώνονται τεράστια πλήθη. Μια άλλη εντυπωσιακή παράδοση είναι το joya no kane: οι βουδιστικοί ναοί χτυπούν τις καμπάνες τους 108 φορές, συμβολίζοντας την απαλλαγή από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τις αδυναμίες που προκαλούν δυστυχία.

Τι πρέπει να ξέρεις: Το Τόκιο έχει φρενήρεις ρυθμούς ζωής και οι ημέρες πριν και μετά τους εορτασμούς είναι κουραστικές.

7. Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ένα υπερθέαμα γύρω από τον Burj Khalifa

Γιατί αξίζει: Ό,τι γίνεται στο Ντουμπάι μένει στο Ντουμπάι. Η αλλαγή του χρόνου είναι συνδεδεμένη με την υπερβολή και τα εντυπωσιακά θεάματα. Το επίκεντρο είναι ο ουρανοξύστης Burj Khalifa, γύρω από τον οποίο οργανώνεται ένα μεγάλο οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Για την υποδοχή του 2027 έχει ανακοινωθεί μια ξεχωριστή συνεργασία με το Cirque du Soleil, με ζωντανές παραστάσεις, πυροτεχνήματα, drones και φωτιστικά εφέ γύρω από το εμβληματικό κτίριο. Δύο σε ένα.

Τι πρέπει να ξέρεις: Η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και η αποχώρηση μετά τα μεσάνυχτα απαιτούν προεργασία.

8. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη – Η αλλαγή του χρόνου δίπλα στον ποταμό Chao Phraya

Γιατί αξίζει: Η Μπανγκόκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικούς προορισμούς για την αλλαγή του χρόνου στην Ασία. Η γιορτή στο εμπορικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα ICONSIAM, στις όχθες του ποταμού Chao Phraya, συνδυάζει μουσική, συναυλίες, τεχνολογία και ένα μεγάλο θέαμα πυροτεχνημάτων. Για την υποδοχή του 2027 έχει ανακοινωθεί πενθήμερο πρόγραμμα, από τις 27 έως τις 31 Δεκεμβρίου, με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες και πυροτεχνήματα που θα εκτείνονται σε μήκος περίπου 1.400 μέτρων κατά μήκος του ποταμού.

Τι πρέπει να ξέρεις: Οι πολυκοσμία είναι αφόρητη και γενικά δεν υπάρχει τόσο καλή οργάνωση όσο στο Σίδνεϊ, φερειπείν. Βρες ένα σημείο και κάτσε εκεί.

9. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική – Καλοκαιρινή Πρωτοχρονιά με θέα στο λιμάνι

Γιατί αξίζει: Για όσους θέλουν να αποφύγουν το ευρωπαϊκό κρύο, το Κέιπ Τάουν προσφέρεται. Ο Δεκέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας στη Νότια Αφρική και η πόλη συνδυάζει παραλίες, υπαίθριες εκδηλώσεις, εστιατόρια και νυχτερινή ζωή. Κεντρικό σημείο των εορτασμών είναι το V&A Waterfront, το ιστορικό λιμάνι που έχει μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους ψυχαγωγίας της πόλης. Για τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχει ανακοινωθεί δωρεάν εκδήλωση με μουσική και ψυχαγωγία, από τις 18:00 έως τη 01:00, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα αναφέρει πυροτεχνήματα πάνω από το λιμάνι τα μεσάνυχτα.

Τι πρέπει να ξέρεις: Το Κέιπ Τάουν είναι καλή επιλογή για να συνδυάσει κανείς την Πρωτοχρονιά με περισσότερες ημέρες διακοπών, καθώς η πόλη και η ευρύτερη περιοχή έχουν πολλές επιλογές για καλοκαιρινές δραστηριότητες.

10. Ρέικιαβικ, Ισλανδία – Φωτιές, πυροτεχνήματα και βόρειο χειμωνιάτικο σκηνικό

Γιατί αξίζει: Η Πρωτοχρονιά στο Ρέικιαβικ έχει έντονο χαρακτήρα. Οι κάτοικοι συγκεντρώνονται γύρω από μεγάλες υπαίθριες φωτιές, γνωστές ως Áramótabrennur, ενώ αργότερα η πόλη φωτίζεται από χιλιάδες πυροτεχνήματα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι μεγάλο μέρος των πυροτεχνημάτων αγοράζεται από τους ίδιους τους κατοίκους, με τις πωλήσεις να συνδέονται παραδοσιακά με τη χρηματοδότηση των ισλανδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης. Έτσι, η γιορτή αποκτά και μια διάσταση κοινωνικής προσφοράς.

Τι πρέπει να ξέρεις: Σε αντίθεση με το Σίδνεϊ ή το Ντουμπάι, το Ρέικιαβικ δεν έχει ένα κεντρικό, επίσημο σόου πυροτεχνημάτων. Οι κάτοικοι δημιουργούν οι ίδιοι το θέαμα, κάτι που κάνει τη γιορτή ιδιαίτερη. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται λίγες μέρες πριν από τον δήμο, γιατί εξαρτώνται και από τον καιρό.