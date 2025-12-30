Πρωτοχρονιά στην Αθήνα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτοχρονιά στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, θα ισχύσουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στην Αθήνα, από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τη λήξη των εκδηλώσεων στις 1 Ιανουαρίου 2026.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τις εξής οδούς:

Λ. Β. Σοφίας: μεταξύ Σέκερη και Πανεπιστημίου

Λ. Αλεξάνδρας: μεταξύ Μουστοξύδη και Πατησίων, καθώς και καθέτους έως την πρώτη παράλληλη στο ρεύμα προς Πατησίων

Λ. Αμαλίας: σε όλο το μήκος της

Λ. Συγγρού: μεταξύ Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου

Μαυρομματαίων: σε όλο το μήκος της

Πλατεία Συντάγματος: σε όλο το μήκος της

Σταδίου: μεταξύ Αμερικής και Β. Γεωργίου Α’, καθώς και καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

Φιλελλήνων: σε όλο το μήκος της και καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.