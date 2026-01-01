Πρωτοχρονιά στην «κατάψυξη»: Πού έφτασε στους -20 βαθμούς ο υδράργυρος

Στην... κατάψυξη έχει μπει η χώρα, που υποδέχθηκε το 2026 με... πολικές θερμοκρασίες. Το τσουχτερό κρύο ήταν το χαρακτηριστικό τόσο της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όσο και την πρώτη ημέρα του νέου έτους, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμη και στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 01 Ιανουαρίου 2026, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στον μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01/01), σημειώθηκαν σε:

Σέλι -14.6

Βλάστη Κοζάνης -13.3

Όλυμπος-Άγιος Δημήτριος -12.2

Δοτσικό Γρεβενών -12

Οχυρό Νευροκοπίου -11.9

Νευροκόπι -11.8

Φελλί Γρεβενών -11.8

Βεύη Φλώρινας -11.7

Ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε δολίνες και χιονοδρομικά κέντρα, με -20 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία στο Βαθύσταλο Παρνασσού και -16 βαθμούς στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Καϊμάκτσαλαν.

meteo.gr

Η πρόγνωση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα και στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 350 - 400 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις. Γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 έως 4 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 02 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον τρία) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 - 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -05 (μείον πέντε) έως 05 με 06 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον δέκα) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα μέχρι και το πρωί έως 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς (2 με 3 μποφόρ).

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -07 (μείον επτά) έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το πρωί με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία από τα βόρεια εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον δύο) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν, ενώ στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο. Βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, βαθμιαία εξασθενούντες. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 και στα Δωδεκάνησα από 06 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (2/1)

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετόςστα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (3/1)

Στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή (4/1)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα (5/1)

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.