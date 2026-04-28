«Πρωτοετής φοιτητής θα είχε αποτύχει, θα προκαλούσε γέλια»-«Κεραυνοί» Δένδια για τις τουρκικές θέσεις

Με αιχμηρές αναφορές στην Τουρκία και σαφές μήνυμα στρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος, ο Νίκος Δένδιας έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για τις Ένοπλες Δυνάμεις μιλώντας σε συνέδριο για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέφερε το ζήτημα των ερμηνειών της Τουρκίας γύρω από το Δίκαιο της Θάλασσας, κάνοντας λόγο για θέσεις που –όπως είπε– δεν στηρίζονται στη διεθνή νομική πραγματικότητα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Οι αγαπητοί μας φίλοι στη γειτονική Τουρκία ισχυρίζονται ανοιχτά ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα . Ότι τα νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους —η Κρήτη, για παράδειγμα— δεν αποτελούν μέρος των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, ότι τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται στην ασιατική υφαλοκρηπίδα. Αυτοί οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται με σοβαρότητα σε διεθνή φόρουμ, αν και πρέπει να σας πω ότι αν ένας πρωτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου που παρακολουθεί μαθήματα Διεθνούς Δικαίου, για παράδειγμα, έγραφε κάτι τέτοιο, είτε θα αποτύγχανε παταγωδώς στις εξετάσεις, είτε οι συμφοιτητές του θα γελούσαν μέχρι δακρύων. Αλλά, και πάλι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τη θέση σε σοβαρά Φόρουμ ανά τον κόσμο».

«Ο εν δυνάμει επιτιθέμενος να έχει κατά νου ότι…»

Ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε ένα νέο επιχειρησιακό δόγμα που βασίζεται στη διασπορά ισχύος, στη χρήση πυραυλικών συστημάτων, μη επανδρωμένων θαλάσσιων μέσων και σε συνδυασμένες επιχειρήσεις επιφανείας και υποβρυχίου επιπέδου. Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία ενός πλέγματος αποτροπής που καθιστά κάθε πιθανή επιθετική ενέργεια εξαιρετικά υψηλού κόστους για τον αντίπαλο, χωρίς να περιορίζεται γεωγραφικά μόνο στο Αιγαίο.

«Η προφανής ερώτηση που μου κάνουν είναι: τι θα γίνει με το Αιγαίο; Η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Φυσικά, θα προστατεύσουμε τo Αιγαίο. Θα προστατεύσουμε το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό, τι κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά θα το κάνουμε με έναν πολύ πιο σύνθετο τρόπο. Θα το κάνουμε με πυραύλους. Θα το κάνουμε με μη επανδρωμένα σκάφη. Θα το κάνουμε επίσης με μικρότερα σκάφη στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και με μη επανδρωμένα σκάφη κάτω από την επιφάνεια. Έτσι, θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια του Αιγαίου με πολύ οικονομικότερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, και θα εξασφαλίσουμε στις μεγαλύτερες πλατφόρμες μας ελευθερία κινήσεων και ελευθερία αποτροπής. Γιατί, όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, το σενάριο που αντιμετωπίζαμε είναι ότι κάποιος, όπως μας είπαν, «έρχεται νύχτα» και καταλαμβάνει ένα μικρό νησί. Και τότε η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει: Τι θα κάνουμε; Θα κηρύξουμε πόλεμο πλήρους κλίμακας; Θα εισβάλουμε στην Ανατολική Θράκη; Θα πραγματοποιήσουμε μια μικρή επιχείρηση για να ανακτήσουμε κάτι που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο; Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το δίλημμα; Και σε ένα τέτοιο σενάριο, ο επιτιθέμενος έχει το πλεονέκτημα. Λοιπόν, σε μια μελλοντική περίπτωση, ο εν δυνάμει επιτιθέμενος θα πρέπει να έχει κατά νου ότι διαθέτουμε τη δυνατότητα και θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυραύλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και οπουδήποτε κρίνουμε ότι θα είναι χρήσιμο, ενώ οι πλατφόρμες θα είναι προστατευμένες».

Στρατηγικοί πύραυλοι σε Beharra και Bergamini

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της «Ατζέντα 2030», βάζοντας στο επίκεντρο το Πολεμικό Ναυτικό, τις γαλλικές φρεγάτες Belharra αλλά και τις ιταλικές Bergamini που πρόκειται να αποκτήσει η χώρας μας.

«Οι Γάλλοι χρησιμοποιούν φρεγάτες τύπου Standard 2. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις Standard 2+++. Μόλις πριν από 3 ημέρες είχα την ευκαιρία να εξηγήσω στον Πρόεδρο Μακρόν τις αλλαγές που έχουμε κάνει, και εντυπωσιάστηκε αρκετά. Και πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα αναβαθμίσουν τις FDI τους στην κατηγορία «+++», που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 32 στρατηγικούς πυραύλους, σε αντίθεση με τους 12 αντιαεροπορικούς πυραύλους των γαλλικών φρεγατών.

Και αυτή θα είναι και η ικανότητα των νέων φρεγατών κλάσης Bergamini, τις οποίες πρόκειται να προμηθευτούμε από την Ιταλία.Φρεγάτες 10 ετών, μεγάλα πλοία, ακόμη μεγαλύτερα από τις FDI, άνω των 6.000 τόνων, ικανά να επιχειρούν σε ανοιχτή θάλασσα. Επαναλαμβάνω, φρεγάτες που θα μπορούν να φέρουν στρατηγικούς πυραύλους. Και αυτό θα αποτελέσει το μέσο αποτροπής μας, αλλά και τη δυνατότητά μας να συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις που διασφαλίζουν την ελευθερία στη θάλασσα», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας περιέγραψε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναφερόμενος τόσο σε πιθανές διαταραχές κρίσιμων θαλάσσιων οδών όσο και στην αυξανόμενη σημασία των υποθαλάσσιων υποδομών ενέργειας και επικοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν αποτελεί θεωρητική έννοια, αλλά άμεσα συνδεδεμένο παράγοντα με την οικονομική σταθερότητα και την καθημερινότητα των πολιτών.