Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπά στους δρόμους-«ποτάμια»

Η σφοδρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 300 ετών που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη νότια Ταϊλάνδη έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με το ύψος του νερού να ξεπερνά ακόμη και τα 2,5 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα για τους κατοίκους.

Σοκ προκαλούν εικόνες που δείχνουν ακόμη και ένα τεράστιο φίδι πολλών μέτρων να κολυμπάει στους πλημμυρισμένους δρόμους στη Hat Yai, ενώ οι κάτοικοι αναγκάζονται να σκαρφαλώνουν στα καλώδια ρεύματος προκειμένου να μετακινηθούν.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη τη νότια χώρα, κυρίως από ηλεκτροπληξίες και ατυχήματα που συνδέονται με τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με το CNN, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής καταγράφηκαν στην πόλη Hat Yai, έναν σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο της επαρχίας Songkhla.

It’s a very serious situation, as floodwaters in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand have surged to 1.5–3 meters, forcing authorities to evacuate both residents and tourists. pic.twitter.com/bYNpAeEpqB — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

Μέχρι τη Δευτέρα, εννέα επαρχίες στο νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης παρέμεναν κάτω από το νερό, επηρεάζοντας περισσότερα από 127.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνεχείς καταιγίδες και υπερχείλιση ποταμών επιδεινώνουν την κρίση

Σε ορισμένες περιοχές, οι καταγεγραμμένες βροχοπτώσεις άγγιξαν τα 400 χιλιοστά, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε από την υπερχείλιση ποταμών και τα ξαφνικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο Hat Yai, το ύψος του νερού έφτασε σε σημεία τα 2,5 μέτρα, παρασύροντας ολόκληρες γειτονιές και πλημμυρίζοντας κατοικίες.

Reuters

Reuters

Εικόνες και βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι βυθισμένοι στο νερό, σπίτια μισοβυθισμένα και ομάδες διάσωσης να επιχειρούν με βάρκες, απομακρύνοντας πολίτες και μεταφέροντας προμήθειες.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της πόλης περιγράφουν τις δραματικές συνθήκες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν, ενώ η παροχή νερού και ηλεκτρικού έχει διακοπεί εν μέρει από το βράδυ της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για περίπου 30 νεογνά στο μαιευτήριο, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να φτάσουν στο νοσοκομείο.

Reuters

«Το νοσοκομείο πρέπει να τα φροντίσει. Οι γονείς ανησυχούν, αλλά δεν μπορούν να έρθουν. Το νερό ανεβαίνει και όλα τα μέσα μεταφοράς έχουν διακοπεί», δήλωσε η νοσοκόμα Fasiya Fatonni.

Ο στρατός αναλαμβάνει τον έλεγχο

Η Ταϊλάνδη έθεσε τον στρατό επικεφαλής της αντιμετώπισης της καταστροφικής κρίσης των πλημμύρων την Τρίτη, ενώ προετοίμασε ενισχύσεις για την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές παρεμπόδιζαν τις προσπάθειες ανακούφισης μετά από μερικές από τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν πλήξει τον νότο εδώ και χρόνια.

Τα νερά των πλημμυρών, που σε ορισμένες περιοχές φτάνουν έως και τα 2 μέτρα, έχουν πλήξει εννέα νότιες επαρχίες και έχουν προκαλέσει τον θάνατο 13 ανθρώπων στην Ταϊλάνδη, ενώ οκτώ πολιτείες στη γειτονική Μαλαισία βρέθηκαν επίσης κάτω από το νερό.

Reuters

Ο στρατός της Ταϊλάνδης έστειλε αεροσκάφος C-130 φορτωμένο με φάρμακα, τρόφιμα και νερό, ενώ το ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένας στολίσκος 14 πλοίων και το αεροπλανοφόρο Chakri Naruebet θα αναχωρούσαν μεταφέροντας ελικόπτερα, γιατρούς και κινητές κουζίνες που μπορούν να παρέχουν 3.000 γεύματα την ημέρα.

2,1 εκατομμύρια πληγέντες - Χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν καφέ νερά να κατακλύζουν δρόμους, κατοίκους να διασχίζουν πλημμυρισμένες συνοικίες κρατώντας φελιζένια κουτιά και άλλους να απομακρύνονται με φουσκωτές βάρκες.

«Τα τηλεφωνήματα δεν σταματούν εδώ και τρεις ημέρες, χιλιάδες αιτήματα για εκκένωση και άλλες τόσες για τρόφιμα», δήλωσε μέλος της εθελοντικής ομάδας Matchima Rescue Center.

Reuters

Υπολογίζεται ότι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, με 13.000 να έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια και πολλούς ακόμη να έχουν αποκλειστεί χωρίς πρόσβαση σε βοήθεια.