Πρωτοφανείς σκηνές σε σινεμά στου Ρέντη: Έπαιξαν ξύλο μέσα στην αίθουσα

Μάρτυρες ενός πρωτοφανούς σκηνικού έγιναν όσοι βρέθηκαν σε αίθουσα κινηματογράφου στου Ρέντη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, ομάδα νεαρών καυγάδισε άγρια με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.



Οι νεαροί φέρεται να έκαναν φασαρία κατά τη διάρκεια της προβολής με αποτέλεσμα κάποιοι από τους θεατές να τους κάνουν παρατηρήσεις.



Μόλις η προβολή ολοκληρώθηκε, πάνω από 10 άτομα πιάστηκαν στα χέρια με κάποιους πιο ψύχραιμους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.



Βίντεο από τον καβγά:

Η ένταση δεν περιορίστηκε μέσα στο σινεμά, καθώς μετά την έξοδο από την αίθουσα η σύρραξη συνεχίστηκε. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οι νεαροί κρατούσαν ακόμη και δύο τούβλα, με τα οποία φέρεται να επιχείρησαν να επιτεθούν στους άλλους.

Ευτυχώς, το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και άπαντες αποχώρησαν χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.