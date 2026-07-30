Πρωτοφανές επεισόδιο στη Βουλή - Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψη δημοσιογράφου

Νέο άγριο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε χώρα στη Βουλή, αυτή τη φορά στο κυλικείο των αστυνομικών.



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τη σύλληψη της δημοσιογράφου (η οποία φέρεται να ήταν και εργαζόμενη στο κόμμα παλαιότερα) Βασιλικής Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική αντιδικία, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.



Όλα συνέβησαν παρουσία μάλιστα του φρουράρχου της Βουλής, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται εντόνως για την παρουσία της δημοσιογράφου στο σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραψε όλο το περιστατικό με το κινητό της.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε δύο φορές τηλέφωνο το «100». Τελικώς, η δημοσιογράφος, η οποία δεν έφερε πάνω της ταυτότητα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για το τυπικό της εξακρίβωσης στοιχείων.



«Με είδε στο κυλικείο των αστυνομικών και ενημέρωσε τον Φρούραρχο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για να συλληφθώ. Επίσης απείλησε τον Φρούραρχο ότι θα τον μηνύσει κι αυτόν. Προσπάθησα να αποχωρήσω και με παρεμπόδιζε. Έμπαινε διαρκώς μπροστά μου και με ακουμπούσε με το σώμα της, για να μη φύγω» υποστηρίζει η ίδια η Βασιλική Πολύζου για το περιστατικό λέγοντας πως θα προχωρήσει σε μήνυση βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση, αλλά και για βιντεοσκόπηση.