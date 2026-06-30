Ελλάδα Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Παλλήνη

Πρωτοφανές περιστατικό στην Παλλήνη: Καινούριος βρεφονηπιακός σταθμός γκρεμίζεται και θα ξαναχτιστεί

Δεν έλαβε άδεια λειτουργίας διότι δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής.

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Αγγελική Γιαννακού

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Ερωτήματα προκαλεί ένα αν μη τι άλλο ασυνήθιστο περιστατικό στον δήμο Παλλήνης. Ένας ολοκαίνουργιος βρεφονηπιακός σταθμός θα κατεδαφιστεί και θα χτιστεί ξανά γιατί εντοπίστηκαν αστοχίες.

Όπως επισημαίνει η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο σταθμός κατασκευάστηκε με προδιαγραφές του 2012, ενώ έπρεπε να χρησιμοποιηθούν οι ισχύουσες προδιαγραφές του 2017, οι οποίες ίσχυαν ήδη από το 2018 όταν ξεκίνησε η κατασκευή, με αποτέλεσμα να μη λάβει άδεια λειτουργίας.

«Κατασκευάστηκε ένα κτίριο και δεν έλαβε υπόψη προδιαγραφές οι οποίες είχαν αλλάξει. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018, όταν οι προδιαγραφές άλλαξαν και ίσχυαν νέες. Και αυτό έλαβε υπόψη του τις προδιαγραφές του 2012» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης.

«Το κτίριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2018 και ξέχασε να λάβει υπόψη του ο προηγούμενος δήμαρχος τις προδιαγραφές του 2017 και έμεινε σε αυτές του 2012, δυστυχώς. Και σήμερα λοιπόν, επιβαρύνεται ο δημότης ένα κόστος το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο» συμπλήρωσε.

«Τα λεφτά που θα δοθούν είναι πάρα πολλά, θα δοθούν από ίδιους πόρους. Είχαμε προσπαθήσει πέρυσι να το βάλουμε σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς ακυρώθηκε και δεν μπορέσαμε να το εντάξουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, υπολογίζω θα ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ» επεσήμανε και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα είναι να δοθεί άμεσα λύση για τη φιλοξενία των παιδιών, με την ολοκλήρωση του νέου σταθμού να αναμένεται σε περίπου έναν μήνα.

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