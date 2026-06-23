Πρωτοφανές: Σπίκερ ξέσπασε για την κόκκινη του Αλμιρόν και η FIFA τον απέβαλε από την διοργάνωση

Στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Παραγουάη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νέος κανονισμός που μπήκε με αφορμή το ρατσιστικό επεισόδιο του Βινίσιους με τον Πρεστιάνι.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αναφέρει πως όταν ένας ποδοσφαιριστής βάλει το χέρι του στο στόμα του για να μιλήσει σε έναν αντίπαλό του θα αποβάλλεται. Το πρώτο θύμα αυτού του νέου κανόνα ήταν ο Μιγκέλ Αλμιρόν, ο οποίος αποβλήθηκε καθώς την ώρα που μιλούσε στον Μερτ Μουλντούρ κάλυψε το στόμα του. Έτσι ο σπίκερ του ABC της Παραγουάης, Χόρχε Τσίπι Βέρα, έγινε έξαλλος και ξέφυγε την ώρα της μετάδοσης, χαρακτηρίζοντας δημόσια τους υπεύθυνους «κλέφτες» που «σκοτώνουν το ποδόσφαιρο».

Αυτή του η αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα η FIFA να του αφαιρέσει οριστικά τη διαπίστευση για το υπόλοιπο της διοργάνωσης παρόλο που ο ίδιος λίγο αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ενώ και το δίκτυο ABC Παραγουάης τον απομάκρυνε από το πρόγραμμα, παρόλο που τόνισε πως η ποινή ήταν υπερβολική και δυσανάλογη για ένα πρώτο παράπτωμα.