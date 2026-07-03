Πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση σε 7 χώρες για τη σύλληψη ανδρών που ναρκώνουν και βιάζουν γυναίκες

Μια διεθνής αστυνομική επιχείρηση που εκτυλίχθηκε σε επτά χώρες αποκάλυψε άρτια οργανωμένα δίκτυα δραστών που ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους και χρησιμοποιούν διαδικτυακές ομάδες συνομιλίας για να διευκολύνουν τις «φρικιαστικές» επιθέσεις τους, ανακοίνωσαν οι Αρχές την Πέμπτη 2 Ιουλίου.



Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα είναι γυναίκες που τους χορηγούνται ηρεμιστικά πριν βιαστούν και υποστούν σεξουαλική κακοποίηση, ανέφεραν η Europol και η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) της Βρετανίας. Οι διαδικτυακές ομάδες παρέχουν καταφύγιο κυρίως σε άνδρες δράστες, ώστε να συντονίζουν τις επιθέσεις, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, καθώς και να δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες της κακοποίησης, ανέφεραν.



Οι γερμανικές και βρετανικές υπηρεσίες καταπολέμησης του εγκλήματος, με τη βοήθεια των Αρχών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία, έχουν ξεκινήσει μια κοινή επιχείρηση για την αντιμετώπιση της «εξελισσόμενης απειλής», επισήμανε η βρετανική NCA.



Συχνά, τα θύματα δεν έχουν ιδέα ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση μέχρι να επικοινωνήσει μαζί τους η αστυνομία, ενώ η κακοποίηση διαπράττεται από «κάποιον που γνωρίζουν και εμπιστεύονται, και σε ορισμένες περιπτώσεις από πολλούς δράστες που συνδέονται μεταξύ τους», ανέφερε η υπηρεσία.



Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται μετά την πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.



Από την έναρξη της διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας, που ονομάστηκε «Project Medusa», τον Απρίλιο, οι Ευρωπαίοι ερευνητές αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει περισσότερους από 150 δράστες και θύματα και έχουν ανοίξει περισσότερες από 270 νέες υποθέσεις, σημειώνει σε άρθρο του το CNN. Πενήντα επτά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί.

Ωστόσο, η πραγματική έκταση αυτών των εγκλημάτων και ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστοι και «σχεδόν σίγουρα υποεκτιμούνται», σύμφωνα με τη βρετανική NCA.



«Η σεξουαλική επίθεση υπό την επήρεια ναρκωτικών δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά είναι όλο και πιο οργανωμένη, διεξάγεται μέσω συντονισμένων δικτύων και διευκολύνεται από ψηφιακές πλατφόρμες, απαιτώντας μια πιο εξελιγμένη επιχειρησιακή αντίδραση», δήλωσε ο Nigel Leary, αναπληρωτής διευθυντής της NCA.

«Τρομακτικό»

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κακοποίηση διαρκεί δεκαετίες, ανέφερε η Europol, η οποία συντονίζει την επιχείρηση. «Χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίας για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να νομιμοποιούν την κακοποιητική συμπεριφορά, να διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ναρκωτικών και να συντονίζουν εγκληματικές πράξεις», πρόσθεσε.



Σε αυτές τις διαδικτυακές ομάδες, οι δράστες μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με το ποια φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούν, πώς να τα χορηγούν, πώς να αποφεύγουν τον εντοπισμό, καθώς επίσης ζητούν και μοιράζονται βίντεο και φωτογραφίες της κακοποίησης.



Η Σιόμπαν Μπλέικ, υπεύθυνη για υποθέσεις βιασμού και σοβαρών σεξουαλικών αδικημάτων στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ότι η κακοποίηση «είναι από τις πιο φρικιαστικές που έχω δει στην καριέρα μου».



«Τα θύματα υφίστανται φρικτές σεξουαλικές παραβιάσεις μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, σε μια απόλυτη παραβίαση της εμπιστοσύνης», είπε.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι τα θύματα μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικού υπόβαθρου ή ικανότητας και έχει ενθαρρύνει όποιον υποψιάζεται ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης υπό την επήρεια ναρκωτικών να το καταγγείλει.

Σε όλη την Ευρώπη έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές συλλήψεις και καταδίκες ανδρών που κατηγορήθηκαν ή κρίθηκαν ένοχοι για χορήγηση ναρκωτικών και βιασμό ενώ τα θύματα ήταν αναίσθητα.

Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη χορήγηση ναρκωτικών και τον βιασμό της τότε συζύγου του, Ζιζέλ. Καταδικάστηκαν επίσης πενήντα ακόμη άτομα.

Πέρυσι, ο Γερμανός υπήκοος Φερνάντο Π. κρίθηκε ένοχος για τη χορήγηση ναρκωτικών και τον βιασμό της αναίσθητης συζύγου του επί σειρά ετών, καθώς και για τη διάδοση βίντεο των εγκλημάτων του στο διαδίκτυο και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης.

Επίσης το 2025, ο Ζενάο Ζου καταδικάστηκε για βιασμό 10 γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα και καταδικάστηκε σ ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη διάρκεια ποινής τα 24 έτη. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Ζου επικοινωνούσε με φοιτήτριες κινεζικής καταγωγής μέσω του WeChat και εφαρμογών γνωριμιών και τις παρέσυρε στα διαμερίσματά του για να τις ναρκώσει και να τις κακοποιήσει.



Τον Απρίλιο, οι πολωνικές Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα ύποπτο για τέλεση βιασμού. Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν τον συλληφθέντα ως «Piotr», το ψευδώνυμο που είχε δοθεί στον Πολωνό άνδρα που βρισκόταν στο επίκεντρο της έρευνας του CNN και ο οποίος ήταν ένας από τους σχεδόν 1.000 χρήστες μιας ιδιωτικής ομάδας στο Telegram αφιερωμένης στην ανταλλαγή συμβουλών σχετικά με τη χορήγηση ναρκωτικών και τον βιασμό συντρόφων.

Ωστόσο, ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι οι δράστες σεξουαλικών επιθέσεων με τη χρήση ναρκωτικών συνεχίζουν να εξελίσσουν τον τρόπο με τον οποίο διαπράττουν την κακοποίηση, καθιστώντας πιο δύσκολη τη διαδικασία για να φτάσουν τέτοιες υποθέσεις σε δίκη. Υπάρχουν επίσης περιορισμένα αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το πόσο διαδεδομένα είναι αυτά τα είδη εγκλημάτων και οι επιζώντες έχουν ζητήσει από τις Ρυθμιστικές Αρχές να αναλάβουν προληπτική δράση για την κατάργηση διαδικτυακών πλατφορμών και ιστοσελίδων που φιλοξενούν υλικό που προωθεί την ανθρώπινη εκμετάλλευση.



Η αστυνομική επιχείρηση είναι η «πρώτη του είδους της», σύμφωνα με την Europol και οι εμπλεκόμενοι δηλώνουν ότι ελπίζουν ότι, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι Αρχές θα καταφέρουν να φέρουν στο φως ένα είδος κακοποίησης που «ευδοκιμεί στη μυστικότητα του διαδικτύου και πίσω από κλειστές πόρτες», όπως ανέφερε η Μπλέικ.