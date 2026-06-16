Πρωτοφανής βανδαλισμός στην Αγία Βαρβάρα - Ξερίζωσε τριανταφυλλιές και τις πήρε σπίτι του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όταν άγνωστος προχώρησε στο ξερίζωμα τριανταφυλλιών που είχαν φυτευτεί από τη δημοτική αρχή στο πλαίσιο των παρεμβάσεων καλλωπισμού της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που καταγράφεται σε βίντεο που εξασφάλισε ο FLASH φαίνεται να αφαιρεί δύο τριανταφυλλιές από παρτέρι σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Αγίας Βαρβάρας. Τα λουλούδια είχαν φυτευτεί πρόσφατα από συνεργεία του δήμου με στόχο την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων.

Ο FLASH επικοινώνησε με τον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, κ. Λάμπρο Μίχο, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, ωστόσο το τελευταίο διάστημα είχαν περιοριστεί σημαντικά.

«Ορισμένοι δεν σέβονται τον κόπο που καταβάλλεται για να ομορφύνει η πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα κατά πόσο μπορεί κάποιος να ομορφαίνει το σπίτι του με λουλούδια που έχουν αφαιρεθεί από δημόσιους χώρους.



Ο κ. Μίχος υπογράμμισε ακόμη ότι ο δήμος είναι πρόθυμος να βοηθήσει τους δημότες που επιθυμούν να φυτέψουν λουλούδια στους χώρους τους, τονίζοντας πως «αν κάποιος ζητούσε λουλούδια, ο δήμος θα του έδινε», στέλνοντας μήνυμα σεβασμού προς το δημόσιο αγαθό και τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.