Πρωτόγνωρες εικόνες σε αγώνα χόκεϊ: Άντρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά του (vid)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στο Πατάκετ των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια αγώνα παιδικού χόκεϊ, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων και τον σοβαρό τραυματισμό τριών ακόμη.



Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νεκροί είναι ο δράστης ο οποίος αυτοκτόνησε μετά την επίθεση και η σύζυγός του, την οποία φέρεται να πυροβόλησε αρχικά. Από τα πυρά τραυματίστηκαν επίσης τα δύο παιδιά τους, καθώς και ένα ακόμη παιδί που βρισκόταν στον χώρο. Όλοι οι τραυματίες νοσηλεύονται, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή.



Πανικός στο γήπεδο



Η επίθεση σημειώθηκε ενώ διεξαγόταν κανονικά ο αγώνας στον πάγο. Με τους πρώτους πυροβολισμούς, επικράτησε χάος: θεατές εγκατέλειπαν άρον-άρον τις κερκίδες, ενώ αρκετοί εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο αναζητώντας κάλυψη. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα αμερικανικά ΜΜΕ ακούγονται καθαρά οι πυροβολισμοί, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του τρόμου που βίωσαν παρευρισκόμενοι και παιδιά.

🚨 BREAKING UPDATE: A man kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News



This is absolutely HORRIFIC



The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized.



Pray for these kids tonight 🙏🏻 pic.twitter.com/hdVTwxbd9D — Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2026





Σε εξέλιξη η έρευνα



Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει σαφή κίνητρα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, μεταξύ αυτών και το Fox News, η οικογένεια δεν είχε δώσει στο παρελθόν ενδείξεις σοβαρών προβλημάτων, στοιχείο που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική.



Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα περιστατικό ακραίας ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες