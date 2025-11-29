Πρωτοποριακή μελέτη «βλέπει» θεραπεία σε μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο σε ένα... κοινό ναρκωτικό

Η υδραλαζίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης εδώ και πολλές δεκαετίες, παρόλο που ποτέ δεν ήταν ακριβώς σαφές πώς λειτουργεί. Τώρα, μια νέα μελέτη απαντά σε ορισμένα βασικά ερωτήματα σχετικά με το φάρμακο - και προσθέτει μια ενδιαφέρουσα νέα σύνδεση με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του sciencealert.com, εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις επιδράσεις της υδραλαζίνης σε ανθρώπινα κύτταρα αλλά και αντίστοιχα ποντικιών, ερευνητές διαπίστωσαν ότι... μπλοκάρει ένα συγκεκριμένο ένζυμο που ονομάζεται 2-αμινοαιθανοθειόλη διοξυγενάση (ADO), το οποίο θεωρείται πως παίζει ρόλο σε επιθετικούς καρκίνους εγκεφάλου γλοιοβλαστώματος.

Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες του καρκίνου

Αυτή η νέα κατανόηση της υδραλαζίνης θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες για τον καρκίνο, καθώς και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου για τους τρέχοντες στόχους του.

«Η υδραλαζίνη είναι ένα από τα πρώτα αγγειοδιασταλτικά που αναπτύχθηκαν ποτέ και εξακολουθεί να αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής για την προεκλαμψία - μια υπερτασική διαταραχή που ευθύνεται για το 5-15% των μητρικών θανάτων παγκοσμίως», λέει ο γιατρός-επιστήμονας Kyosuke Shishikura, από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

«Προέρχεται από μια εποχή "προ-στόχου" ανακάλυψης φαρμάκων, όταν οι ερευνητές βασίζονταν σε αυτό που έβλεπαν πρώτα στους ασθενείς και μόνο αργότερα προσπαθούσαν να εξηγήσουν τη βιολογία πίσω από αυτό».

science.org

«Καμπάνα συναγερμού»

Οι ερευνητές περιγράφουν την ADO ως «καμπάνα συναγερμού» που ειδοποιεί το σώμα για την πτώση των επιπέδων οξυγόνου. Αναφέρεται μάλιστα πως πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, σφίγγοντας τα αιμοφόρα αγγεία καταστρέφοντας τις λεγόμενες πρωτεΐνες RGS (συντομογραφία των ρυθμιστών της σηματοδότησης της πρωτεΐνης G).

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι όγκοι του γλοιοβλαστώματος έχουν συχνά υψηλή περιεκτικότητα σε ADO, την οποία καταλαμβάνουν για να παράγουν μια χημική ουσία που ονομάζεται υποταυρίνη, η οποία βοηθά τα καρκινικά κύτταρα να εξαπλωθούν, να επιβιώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ανέχονται το στρες.

Ωστόσο, δεν ήταν γνωστοί αναστολείς ADO πριν από αυτή τη μελέτη.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Η υδραλαζίνη αποσβένει αποτελεσματικά την ADO, διαπίστωσε η ομάδα: οι πρωτεΐνες RGS δεν δέχονται επίθεση, τα αιμοφόρα αγγεία δεν πιέζονται και η αρτηριακή πίεση πέφτει. Σε πειράματα με ανθρώπινα κύτταρα γλοιοβλαστώματος, η υδραλαζίνη σταμάτησε την ανάπτυξη του όγκου μπλοκάροντας την ADO.

Σημειώνεται, ωστόσο πως είναι πολύ νωρίς ακόμα, οι επιδράσεις της υδραλζίνης πρέπει ακόμη να δοκιμαστούν σε άτομα με γλοιοβλάστωμα σε κλινικές δοκιμές, αλλά αυτά είναι πολλά υποσχόμενα ευρήματα που θα μπορούσαν να ανοίξουν έναν τρόπο για τον έλεγχο της εξάπλωσης αυτών των γνωστά δύσκολα στη θεραπεία όγκων του εγκεφάλου.

Ο πρόσφατα αποκαλυφθείς μηχανισμός εξηγεί επίσης γιατί η υδραλαζίνη είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την προεκλαμψία, μια πάθηση υψηλής αρτηριακής πίεσης σε έγκυες γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να σχεδιαστεί και να εξατομικευτεί καλύτερα, για να μειωθούν οι παρενέργειες και να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.

«Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της υδραλαζίνης σε μοριακό επίπεδο προσφέρει μια πορεία προς ασφαλέστερες, πιο επιλεκτικές θεραπείες για την υπέρταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη - ενδεχομένως βελτιώνοντας τα αποτελέσματα για ασθενείς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο», λέει η χημικός Megan Matthews, από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Τα ευρήματα

Οι ανακαλύψεις εδώ σημαίνουν ότι μπορούν πλέον να αναπτυχθούν καλύτερα φάρμακα τόσο για την υψηλή αρτηριακή πίεση όσο και για τον καρκίνο του εγκεφάλου, εξισορροπώντας προσεκτικά την ανάγκη να χτυπηθούν συγκεκριμένες οδοί στα κύτταρα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη βλάβη σε υγιή μέρη του σώματος.

Και επειδή η υδραλαζίνη χρησιμοποιείται ήδη ευρέως, η κατανόηση του μηχανισμού δράσης της δίνει στους επιστήμονες ένα προβάδισμα εάν θέλουν να δημιουργήσουν περισσότερες θεραπείες με βάση την ένωση.

Παρακάτω, ίσως μπορέσουμε να εξαλείψουμε μία από τις βασικές άμυνες του γλοιοβλαστώματος, προσθέτοντας στις θεραπείες που βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη.

«Είναι σπάνιο ένα παλιό καρδιαγγειακό φάρμακο να μας διδάσκει κάτι νέο για τον εγκέφαλο», λέει ο Matthews, «αλλά αυτό ακριβώς ελπίζουμε να ανακαλύψουμε – ασυνήθιστους συνδέσμους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες λύσεις».