Πρωτοποριακός συνδυασμός θεραπειών δίνει περισσότερο χρόνο ζωής σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη

Μια πειραματική θεραπεία δίνει ελπίδα στους άνδρες με υποτροπή καρκίνου του προστάτη. Ερευνητές του UCLA συνδύασαν δύο διαφορετικές μεθόδους – την εξειδικευμένη ακτινοθεραπεία (SBRT) και ένα νέο ραδιενεργό φαρμακευτικό σκεύασμα που στοχεύει το αντιγόνο PSMA – και διαπίστωσαν ότι η συνεργιστική δράση τους καθυστερεί σημαντικά την επανεμφάνιση της νόσου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο ScienceDirect, γνωστή ως LUNAR, περιλάμβανε 92 άνδρες. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία: η μία ομάδα έλαβε μόνο ακτινοθεραπεία SBRT, ενώ η άλλη υποβλήθηκε επιπλέον σε δύο ενέσεις του φαρμάκου 177Lu-PNT2002, με διαφορά έξι έως οκτώ εβδομάδων. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την πορεία τους με αιματολογικές εξετάσεις και εξειδικευμένες απεικονίσεις PSMA PET, για να δουν πόσο καθυστερεί η πρόοδος της νόσου.

Περισσότερος χρόνος χωρίς υποτροπή

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι άνδρες που έλαβαν τον συνδυασμό θεραπείας έμειναν χωρίς σημάδια επανεμφάνισης της νόσου για σχεδόν 18 μήνες – υπερδιπλάσιο διάστημα σε σχέση με τους ασθενείς που είχαν λάβει μόνο ακτινοθεραπεία. Η πιθανότητα υποτροπής ή ανάγκης για ορμονοθεραπεία μειώθηκε κατά 63%, ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές παρενέργειες.

Ασφαλής και στοχευμένη μέθοδος

Η ορμονοθεραπεία, αν και συχνά αποτελεσματική, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής, προκαλώντας κόπωση, μείωση της οστικής πυκνότητας και απώλεια μυϊκής μάζας. Η νέα αυτή μέθοδος φαίνεται να καθυστερεί την ανάγκη για τέτοια αγωγή κατά σχεδόν έναν χρόνο, δίνοντας στους ασθενείς περισσότερο χρόνο με καλύτερη φυσική κατάσταση και ενέργεια.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, το εύρημα αυτό είναι το πρώτο που αποδεικνύει ότι μια θεραπεία που στοχεύει το PSMA μπορεί να παρατείνει τον χρόνο μέχρι την υποτροπή όταν συνδυάζεται με στοχευμένη ακτινοβολία. Όπως σημείωσε, το όφελος δεν είναι μόνο στατιστικό, αλλά κυρίως ποιοτικό, καθώς επιμηκύνεται η περίοδος ζωής χωρίς τις επιπτώσεις της ορμονοθεραπείας.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η προσθήκη του ραδιοφαρμάκου δεν αύξησε τον κίνδυνο παρενεργειών. Μερικοί άνδρες εμφάνισαν μικρή πτώση στα λευκά αιμοσφαίρια, αλλά χωρίς σοβαρές συνέπειες. Αυτό δείχνει πως η μέθοδος είναι ασφαλής, ακόμη και όταν εφαρμόζεται νωρίς στην πορεία της νόσου.

Η ομάδα του UCLA χρησιμοποίησε την τεχνολογία PSMA PET, η οποία επιτρέπει την ακριβέστερη εντόπιση καρκινικών εστιών, ακόμη και μικροσκοπικών που δεν φαίνονται σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις. Σε συνδυασμό με το ραδιοφάρμακο, οι επιστήμονες κατάφεραν να «χτυπήσουν» τόσο τις ορατές όσο και τις αόρατες εστίες της νόσου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό.

Ο ρόλος του ανοσοποιητικού

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στα κλινικά δεδομένα. Οι επιστήμονες εξέτασαν και βιολογικούς δείκτες για να κατανοήσουν ποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα. Όπως διαπίστωσαν, όσοι είχαν ισχυρότερη ανοσολογική αντίδραση, δηλαδή αυξημένη δραστηριότητα των Τ-λεμφοκυττάρων, εμφάνισαν πιο αργή εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, εντοπίστηκαν γενετικές διαφοροποιήσεις που ενδέχεται να προβλέπουν ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από τη θεραπεία.

Παρότι το 64% των ανδρών τελικά είδε τον καρκίνο να επιστρέφει, οι ερευνητές θεωρούν ότι η μελέτη αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Η δυνατότητα να συνδυαστεί έγκαιρα η στοχευμένη ακτινοβολία με το ραδιοφάρμακο ίσως αλλάξει ριζικά την πορεία της νόσου στο μέλλον.

Αν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερες μελέτες, η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να γίνει καθιερωμένη πρακτική για άνδρες με υποτροπιάζοντα καρκίνο του προστάτη, προσφέροντάς τους περισσότερο χρόνο ζωής, με λιγότερες παρενέργειες και καλύτερη καθημερινότητα.