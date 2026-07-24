Προβάδισμα Ολυμπιακού για Λιβάκοβιτς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία

Ήταν λογικό μετά τις εξελίξεις με τον Τζολάκη, ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για έναν τερματοφύλακα από το «πάνω ράφι». Αν και έχει απασχολήσει ξανά τους «ερυθρόλευκους» αυτή τη φορά ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, είναι πιο κοντά από ποτέ.

Το κροατικό μέσο Germanijak, υποστηρίζει ότι οι Πειραιώτες έχουν πλέον το προβάδισμα για την απόκτησή του, με τη μοναδική εκκρεμότητα να αφορά τον τραυματισμό του, παρότι είχαν ακουστεί και φήμες για συνεργασία με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για πρόθεση του Ολυμπιακού να καλύψει τις απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε, οι οποίες φέρονται να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν πολλές πηγές, ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον Ολυμπιακό! Ναι, διαβάσατε σωστά. Ο ελληνικός σύλλογος έχει μπει δυναμικά στην υπόθεση, με στόχο να ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα και να «αρπάξει» τον Λιβάκοβιτς τόσο από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ όσο και από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους συλλόγους, όπως η Τορίνο, που επίσης επιθυμούν τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Κροατίας.

Οι Έλληνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι τόσο αποφασισμένοι που εμφανίζονται διατεθειμένοι να καταβάλουν στη Φενέρμπαχτσε το ποσό που ζητά για την παραχώρησή του, περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μπορούν να ικανοποιήσουν και τις οικονομικές απαιτήσεις του ίδιου του Λιβάκοβιτς, ενώ στον Πειραιά θα έχει εξασφαλισμένη θέση βασικού τερματοφύλακα. Με αυτά τα δεδομένα, όλες οι βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής φαίνεται να υπάρχουν.

Το μοναδικό εμπόδιο αποτελεί ο τραυματισμός του Λιβάκοβιτς. Εφόσον οι εξετάσεις δείξουν ότι δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα και ότι δεν θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η μεταγραφή ενδέχεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Πρόσφατα, το όνομα του Ντομινίκ Κοτάρσκι είχε επίσης συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, γεγονός που δείχνει ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας αναζητούν τερματοφύλακα. Μόλις στον Πειραιά πληροφορήθηκαν ότι υπήρχε η δυνατότητα να αποκτήσουν τον Λιβάκοβιτς, κινήθηκαν άμεσα για την περίπτωσή του.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ο Λιβάκοβιτς να καταλήξει τελικά στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αν και αυτή η προοπτική φαίνεται να απομακρύνεται όσο περνούν οι ημέρες. Το βράδυ της Πέμπτης, με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ο Κροάτης τερματοφύλακας βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη μεταγραφή του στην Ελλάδα».