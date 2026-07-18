Ελλάδα Τροχαίο Πειραιάς Τροχαία (Η)

Προβλήματα στην κυκλοφορία μετά από πρόσκρουση οχήματος σε κολόνα στον Πειραιά

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
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Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην περιοχή του Πειραιά, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, όχημα προσέκρουσε σε κολόνα στην οδό Μικράς Ασίας, στο ύψος της οδού Δεληγιώργη, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαχείριση του περιστατικού, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με αυξημένη προσοχή και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για τυχόν τραυματισμούς.

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