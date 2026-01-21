Προβληματίζει η απόφαση των ΗΠΑ να «κόψουν» 200 θέσεις προσωπικού στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη

Περικοπές στο προσωπικό τους στο ΝΑΤΟ αποφάσισαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλά βασικά κέντρα διοίκησης,.

Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στη συμμαχία σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν αυτή την εβδομάδα τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Στο πλαίσιο της κίνησης, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικοινωνήσει σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις σε σημεία «κλειδιά» επιβλέπουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις της συμμαχίας.

Μεταξύ των φορέων που θα επηρεαστούν είναι το Κέντρο Σύντηξης Πληροφοριών του ΝΑΤΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων των Συμμάχων στις Βρυξέλλες.

Η STRIKFORNATO με έδρα την Πορτογαλία, η οποία επιβλέπει ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, θα περικοπεί επίσης, όπως και αρκετές άλλες παρόμοιες θέσεις.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με τους ρόλους του ΝΑΤΟ, αλλά οι κινήσεις ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τη δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει περισσότερους πόρους προς το Δυτικό Ημισφαίριο.



Ο Τραμπ και η «απειλή» του ΝΑΤΟ

Οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ που σταθμεύει στην Ευρώπη και δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια ευρύτερη μετατόπιση της Ουάσιγκτον από την ήπειρο. Περίπου 80.000 στρατιωτικοί βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος με τους μισούς να είναι στη Γερμανία.

Το πρωί της Τρίτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν για το Νταβός για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, κοινοποίησε την ανάρτηση ενός άλλου χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάρτηση περιέγραφε την Κίνα και τη Ρωσία ως απλώς «μπαμπούλες».

Όταν ζητήθηκε από αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να κάνει σχόλιο εκείνος δήλωσε ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.



«Το ΝΑΤΟ και οι αρχές των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση – για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει την ισχυρή μας ικανότητα αποτροπής και άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει από την πρώτη του θητεία να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ ενώ δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν το μερίδιό τους στην άμυνα.

Οι απαιτήσεις Τραμπ από τα κράτη-μέλη

Αλλά φάνηκε να έχει θερμή στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επαινώντας με ενθουσιασμό τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, έως το 2027, μια προθεσμία που φάνηκε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους μη ρεαλιστική.

Ένα βασικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα καλούσε τις ΗΠΑ να αφιερώσουν περισσότερους από τους στρατιωτικούς τους πόρους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτελεί θέατρο προτεραιότητας για τις ΗΠΑ.

Τις πρώτες εβδομάδες του 2026, ο Τραμπ αναβίωσε την μακροχρόνια εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, εξοργίζοντας αξιωματούχους στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους πιστεύουν ότι οποιαδήποτε εδαφική επιθετικότητα εντός της συμμαχίας θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ από την 1η Φεβρουαρίου λόγω της υποστήριξής τους στην κυριαρχία της Δανίας επί του νησιού. Αυτό έχει οδηγήσει τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων.