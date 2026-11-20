Ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης 2,3% προβλέπει για το 2027 ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, έναντι 2% το 2026, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για έβδομη διαδοχική χρονιά να κινείται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό της οικονομικής μεγέθυνσης, η ανεργία να υποχωρήσει περαιτέρω και το δημόσιο χρέος να καταγράψει νέα σημαντική μείωση. Ωστόσο, οι προβλέψεις συνοδεύονται από αβεβαιότητες, με τον πληθωρισμό, τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία των επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης να αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027. Για την Ευρωζώνη, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,2% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η προβλεπόμενη διαφορά σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Με βάση τις δημογραφικές παραδοχές του μακροοικονομικού σεναρίου, το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5% το 2027, έναντι 1,1% στην Ευρωζώνη και 1,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον περιορισμό της απόστασης του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Φωτό Eurokinissi

Επενδύσεις: Αύξηση 7,9% και υψηλό 17ετίας

Οι επενδύσεις αναδεικνύονται στον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης για το 2027, καθώς προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9%, μετά από άνοδο 7,7% το 2026. Οι επιδόσεις αυτές είναι αισθητά υψηλότερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις για την Ευρωζώνη, όπου η αύξηση εκτιμάται σε 1% το 2026 και 1,4% το 2027.

Ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 18,9% το 2026 και να ανέλθει στο 19,8% το 2027, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Παρά τη βελτίωση, η απόσταση από την Ευρωζώνη παραμένει, καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος εκτιμάται στο 21,4% για το 2027.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος των επενδύσεων διαμορφώθηκε στο 19,3% του ΑΕΠ το 2025, από 18,3% το 2024, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί στο 20,4% το 2026 και στο 21,6% το 2027.

Το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής ανόδου αναμένεται να προέλθει από τις κατασκευές, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 12,2%, συνεισφέροντας περίπου το 68% της συνολικής αύξησης. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό αναμένεται να ενισχυθούν κατά 5,4%, καλύπτοντας το 28% της ανόδου, ενώ οι επενδύσεις σε αγροτικά και λοιπά αγαθά προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,3%.

Συνολικά, οι επενδύσεις αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 1,6 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2027, αποτελώντας τη σημαντικότερη θετική συνιστώσα της εγχώριας ζήτησης.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το 2027, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η συνέχιση ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τραπεζικά κεφάλαια και ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων. Οι εκταμιεύσεις δανείων προς τους τελικούς δικαιούχους προβλέπεται να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ το 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τους εθνικούς πόρους του ΑΠΔΕ να αυξάνονται στα 4 δισ. ευρώ το 2027, από 3,6 δισ. ευρώ το 2026 και 2,85 δισ. ευρώ το 2025.

Στο νέο χρηματοδοτικό περιβάλλον περιλαμβάνονται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Το ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, συνολικού ύψους περίπου 4,8 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2032, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2026.

Επιπλέον, προβλέπεται νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πόρους από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων και η υλοποίηση των ήδη δρομολογημένων επενδύσεων αναμένεται να αντισταθμίσουν τη μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων παραμένει καθοριστική για την επίτευξη των στόχων.

Eurokinissi

Μισθοί και ανεργία: Οι προβλέψεις για το 2027

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω, στο 7,9% το 2027 από 8,4% το 2026. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση, θα πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, έναντι 3,7% την προηγούμενη χρονιά. Σε ονομαστικούς όρους, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό προβλέπεται να είναι υψηλότερες κατά 26,9% σε σύγκριση με το 2019.

Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, καθώς και οι αντίστοιχες αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Από την ίδια χρονιά προβλέπεται επίσης η θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Στο μέτωπο των τιμών, ο πληθωρισμός παραμένει σημαντική πηγή πίεσης, αν και ο προϋπολογισμός προβλέπει αποκλιμάκωσή του στο 2,8% το 2027, από 4% το 2026. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού, πάντως, δεν συνεπάγεται μείωση των τιμών, αλλά βραδύτερο ρυθμό αύξησής τους.

Κατανάλωση και εξαγωγές

Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2027, από 1,4% το 2026, ενώ η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1,4%, έναντι 1,1% την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών, οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η επιβράδυνση του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την καταναλωτική δαπάνη.

Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2027, από 2,9% το 2026. Οι εισαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν κατά 4%, με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 4,4% της φετινής χρονιάς.

Θετική συμβολή στην ανάπτυξη αναμένεται να έχει το εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών, κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς οι εξαγωγές υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν ταχύτερα από τις αντίστοιχες εισαγωγές.

Οι τουριστικές εισπράξεις σε τρέχουσες τιμές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 5,9% το 2027, μετά από άνοδο 7,7% το 2026.

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Δημόσιο χρέος: Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ

Σημαντική μείωση προβλέπεται για το δημόσιο χρέος, το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,5% του ΑΕΠ το 2027, από 135,8% το 2026. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ το 2027, έναντι 3,6% το 2026.

Το 2026 αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, να αποτελέσει ορόσημο, καθώς η Ελλάδα προβλέπεται να πάψει για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.

Η αποκλιμάκωση του χρέους αποτελεί σημαντική δημοσιονομική εξέλιξη, ωστόσο το επίπεδό του παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Η πορεία του θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, την οικονομική μεγέθυνση και τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Παρά τις θετικές προβλέψεις, το οικονομικό σενάριο για το 2027 παραμένει εκτεθειμένο σε σημαντικούς εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους.

Στους κυριότερους περιλαμβάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι διεθνείς τιμές της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων, αλλά και οι συνθήκες στο διεθνές εμπόριο.

Ενδεχόμενη κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαταραχές στις αγορές ενέργειας, τροφίμων και γεωργικών εισροών, καθώς και στις διεθνείς μεταφορές. Η παρατεταμένη διατήρηση των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις, επιβαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσθετες αβεβαιότητες δημιουργούν η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων και το ενδεχόμενο σημαντικής ανατίμησης του ευρώ, που θα μπορούσε να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Κίνδυνο αποτελεί επίσης μια ενδεχόμενη επιβράδυνση μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες και να επηρεάσει αρνητικά τις ξένες επενδύσεις.

Σε εγχώριο επίπεδο, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμματισμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Αντίθετα, ταχύτερη αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών, ισχυρότερη εξωτερική ζήτηση για τουριστικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες και ταχύτερη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις από τις προβλεπόμενες.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ