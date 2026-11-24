Αυξημένα κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος αναμένεται να είναι το 2027 τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από την επιβολή προστίμων, προσαυξήσεων και χρηματικών ποινών σε πολίτες και επιχειρήσεις για φορολογικές, τελωνειακές, πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 1,235 δισ. ευρώ.

Με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε εντατικοποίηση των ελέγχων για το περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σχεδόν το 80% των εισπράξεων προβλέπεται να προέλθει από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα φτάσουν τα 990 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσις για το 2026. Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων αφορούν πρόστιμα για αυθαίρετα, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και χρηματικές ποινές δικαστηρίων.

Ειδικοτερα με βάση τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού ο χάρτης με τη κατανομή των εσόδων από τα πρόστιμα διαμορφώνεται ως εξής: