Προϋπολογισμός 2027: «Βροχή» προστίμων και χρηματικών ποινών για παραβάσεις
Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να είναι οι εισπράξεις του Δημοσίου.
Αυξημένα κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με φέτος αναμένεται να είναι το 2027 τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από την επιβολή προστίμων, προσαυξήσεων και χρηματικών ποινών σε πολίτες και επιχειρήσεις για φορολογικές, τελωνειακές, πολεοδομικές και άλλες παραβάσεις με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 1,235 δισ. ευρώ.
Με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε εντατικοποίηση των ελέγχων για το περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σχεδόν το 80% των εισπράξεων προβλέπεται να προέλθει από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα φτάσουν τα 990 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσις για το 2026. Οι υπόλοιπες πηγές εσόδων αφορούν πρόστιμα για αυθαίρετα, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και χρηματικές ποινές δικαστηρίων.
Ειδικοτερα με βάση τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού ο χάρτης με τη κατανομή των εσόδων από τα πρόστιμα διαμορφώνεται ως εξής:
- 962 εκατ. ευρώ από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, απόκρυψη εισοδημάτων και φορολογητέας ύλης και μη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και άλλα 28 εκατ. ευρώ από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, υποθέσεις λαθρεμπορίου και εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλών. Σημειώνεται ότι η αναμενόμενη αύξηση των εισπράξεων από φορολογικά και τελωνειακά πρόστιμα συνδέεται με την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ενίσχυση και αναβάθμιση του οπλοστασίου της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, «μαύρου χρήματος», φοροκλοπής και απάτης και λαθραίας διακίνησης αγαθών Για το 2026, οι εισπράξεις από τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ. ευρώ.
- 56 εκατ. ευρώ από ποσά που βεβαιώνουν δημόσιες υπηρεσίες σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων μετά από ελεγκτικές ή διοικητικές διαδικασίες.
- 189 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παραβάσεις της εργατικής, πολεοδομικής και λιμενικής νομοθεσίας, δικαστικές χρηματικές ποινές και άλλες διοικητικές κυρώσεις. Από χρηματικές ποινές των ποινικών δικαστηρίων προβλέπονται έσοδα 20 εκατ. ευρώ, από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 11 εκατ. ευρώ και από λιμενικές παραβάσεις 8 εκατ. ευρώ και προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης εξόφλησης μη φορολογικών οφειλών 41 εκατ. ευρώ. Επιπλέον από τα πρόστιμα για τις αυθαίρετες κατασκευές αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 4 εκατ. ευρώ, άλλα 6 εκατ. ευρώ από παραβάσεις που αφορούν τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης σε κτίρια και 75 εκατ. ευρώ από διάφορα πρόστιμα και χρηματικές ποινές.