Προϋπολογισμός Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026: Στα 36,012 δισ. ευρώ τα έσοδα στο α' εξάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 36.012 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.079 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Ωστόσο, στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκ του οποίου ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε νωρίτερα, τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.454 εκατ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου.

Μείωση των καθαρών εσόδων τον Ιούνιο

Ειδικότερα τον Ιούνιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.793 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.452 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, καθώς στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 194 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, λόγω των μειωμένων εσόδων ΠΔΕ κατά 473 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους

Στα 33,824 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από φόρους μαζί με τη σύμβαση παραχώρησης στην Εγνατία και το Καζίνο στο Ελληνικό.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη (2η) δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33.383 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 584 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Μεγάλη αύξηση στα έσοδα από ΦΠΑ στα 14,577 δισ.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 14.577 εκατ. ευρώ. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 573 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.223 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 233 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.685 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 46 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10.917 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 147 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 311 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 125 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 39 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από άλλες κατηγορίες

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 3.551 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 467 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της είσπραξης τον Απρίλιο ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έναντι στόχου 1.258 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε.

Επισημαίνεται ότι από το ανωτέρω ποσό των 3.551 εκατ. ευρώ, ποσό 2.501 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1.174 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 868 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 234 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 1.563 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 255 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 170 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.129 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.778 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, κυρίως εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.



Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.757 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.655 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.