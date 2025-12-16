Προϋπολογισμός: Και τώρα ο λόγος στους αρχηγούς - Σύγκρουση πρώτη φορά με «κόφτη»

Πέντε ημέρες «μαρσάρουν» εντός της Βουλής οι πολεμικές μηχανές της αντιπολίτευσης, την ώρα που εκτός κοινοβουλευτικών τειχών στα μπλόκα των αγροτών τα τρακτέρ βρίσκονται σε θέση μάχης.

Η κυβέρνηση προσαρμόζει το ρεπερτόριό της στο σκληρό ροκ των κινητοποιήσεων, με τον Άκη Σκέρτσο να προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός αγροτικού Grexit και το Μαξίμου να συνεχίζει να καλεί τους παραγωγούς να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Την ίδια στιγμή και στον αντίποδα του αντιπολιτευτικού οίστρου για το αγροτικό ζήτημα που αναπόφευκτα κυριαρχεί στην ατζέντα της σύγκρουσης, η κυβέρνηση, με τον αέρα της επικράτησης του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ποντάρει στο γεγονός ότι η χώρα μας ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης με «αναπτυξιακή στρατηγική» και «σταθερά δημόσια οικονομικά», όπως προβάλλουν όλες αυτές τις ημέρες τα κυβερνητικά χείλη.



Ο τελευταίος γύρος της σύγκρουσης



Σε αυτή τη συνθήκη, ψηφίζεται απόψε ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026, μετά από δεκάδες ώρες συνεδριάσεων εν μέσω πόλωσης, αλληλοκαρφωμάτων και σφοδρής σύγκρουσης.

Νωρίς το πρωί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα δώσουν ένα τελευταίο γύρο και ακολούθως ο λόγος θα είναι στους πολιτικούς αρχηγούς. Μετά τις 12.00 θα αρχίσουν να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο βήμα, κατ’ αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής τους δύναμης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει τη μαραθώνια συζήτηση νωρίς το βράδυ. Οι προβολείς στρέφονται και στην παρέμβαση του επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup.

Ως προς το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του προϋπολογισμού, είθισται να μην κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Εκτιμάται πως θα υπερψηφιστεί και φέτος και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της αντιπολίτευσης, κυρίως των μικρότερων κομμάτων, στις αμυντικές δαπάνες, μετά και το χθεσινό δημόσιο κάλεσμα υπερψήφισης από τον Νίκο Δένδια.



Πρώτη χρονιά με «κόφτη»



Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε σε συζήτηση προϋπολογισμού ο «χρονοκόφτης», ο οποίος - αν μη τι άλλο - έδωσε μια «ανάσα» σε υπαλλήλους και βουλευτές.

Κι αυτό διότι περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα ατέρμονα πινγκ πονγκ και τις μεταμεσονύχτιες συνεδριάσεις, παρόλο που όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί παρέλασαν από βήματος, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πήραν το λόγο όποτε το θέλησαν, ενώ συνολικώς 194 βουλευτές εγράφησαν στη λίστα των ομιλητών.