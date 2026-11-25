Η χιονοστιβάδα που ακολούθησε τη διαρροή του βίντεο από τον άγριο καβγά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της εκπομπής «10 παντού» σίγουρα έχει και συνέχεια.

Μετά από την ημέρα του τσακωμού παρουσία καλεσμένου, τις καταγγελίες, τη συνάντηση Στραβελάκη-Παπακωστοπούλου με τον Διευθυντή ΕΙδήσεων και Ενημέρωσης του Open Χρήστο Παναγιωτόπουλο, και τα δημοσιεύματα που έφεραν στο φως το παρασκήνιο, ήρθαν οι αγκαλιές, ο Φρανκ Σινάτρα και η διασκέδαση των εντυπώσεων, μέχρι που χθες το μεσημέρι, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, λογαριασμοί στα social media καθώς και κάποιες ιστοδελίδες ανάρτησαν το βίντεο του…χαμού διάρκειας 6 λεπτών. Στο βίντεο ήταν καταγεγραμμένα όλα όσα συνέβησαν χωρίς όμως, να είναι σαφές ποιος είναι ο αποστολέας -μέσα από το κανάλι- που έκανε τη διαρροή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη διαρροή ακολούθησε ο απόλυτος πανικός, με τους δυο παρουσιαστές να είναι εκτεθειμένοι και όλοι να σχολιάζουν τις βρισιές, τη συμπεριφορά και την αλήθεια πίσω από τις κάμερες, με τα τηλέφωνα να έχουν πάρει φωτιά.

Το βράδυ της Τρίτης εστάλη Εξώδικο από το OPEN που συνυπέγραφαν και οι δυο παρουσιαστές σχετικά με την απαγόρευση προβολής του και αναπαραγωγής και όλες τις νομικές ποινικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν τέτοια κίνηση.

Η επόμενη μέρα και η «συγγνώμη»

Η Τετάρτη βρήκε Στραβελάκη-Παπακωστοπούλου πιο καλά παρά ποτέ! Μάλιστα, όπως αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του καναλιού «Ζήτησαν τις συγγνώμες τους στην ομάδα της εκπομπής και μεταξύ τους και προσπάθησαν να βάλουν σε μία τάξη τον απόλυτο χαμό που δημιουργήθηκε».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή προηγήθηκε σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών με τους δυο δημοσιογράφους και τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, όπου εκείνος μίλησε μαζί τους για τη συνέχεια και όλα όσα εξέθεσαν τους ίδιους και την συνεργασία τους. Οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες από τον Γενικό Διευθυντή ΕΙδήσεων και Ενημέρωσης του καναλιού και όπως χαρακτηριστικά μεταφέρθηκε «ό,τι αποφασίζει ο Παναγιωτόπουλος θα γίνει»

Απόλυτη σιωπή και το κυνήγι των… ενόχων

Η ηρεμία που επικρατεί στο κανάλι είναι παροιμιώδης. Κανένας δεν μιλάει δυνατά για όσα έχουν συμβεί και όλοι ψάχνονται μεταξύ τους για να καταλάβουν ποιος έστειλε το βίντεο εκτός OPEN: ήταν εργαζόμενος στο κοντρόλ της εκπομπής, ήταν εργαζόμενος στη ροή του καναλιού;

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι παραλήπτες στα δημοσιογραφικά γραφεία ήταν πολλοί, αλλά και ο αποστολέας δεν ήταν ένας! «Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος χωρίς φωνές και στόμφο έχει μπει σε διαδικασία άτυπης… ΕΔΕ , αλλά χωρίς βιασύνη», λέει χαρακτηριστικά άνθρωπος από το περιβάλλον.

«Θα την βρει την άκρη, αλλά δεν βιάζεται. Θα κάνει την έρευνά του εξονυχιστικά, γιατί είναι δομικό θέμα να βρεθεί ποιος διέρρευσε τέτοιο υλικό και εξέθεσε πρόσωπα και καταστάσεις. Μοιάζει σαν να δίνει χρόνο και σε αυτόν που το έκανε, αλλά και στην έρευνά του ώστε να μην κάνει λάθος».